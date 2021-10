Hillary (Mamans et Célèbres) : Elle dévoile le nombre de kilos pris pendant sa grossesse

Bientôt maman d'un petit garçon, Hillary a souhaité dévoiler le nombre de kilos pris durant cette seconde grossesse. "Verdict ! Je suis exactement à 10,950 kg (Le poids de Milo)", écrit-elle sur un cliché publié sur Snapchat. Soulagée, la fiancée de Giovanny Bonamy explique : "J'ai pris que 10 kilos 900, je suis tellement tellement contente c'est trop cool ! Franchement ça va là, je suis dans une bonne lancée."

Craignant d'avoir pris beaucoup de kilos, la candidate de Mamans et Célèbres espère rapidement perdre du poids car elle prépare activement son mariage avec son chéri, prévu en juin 2022. "Je pense au mariage, je vais avoir une césarienne donc pendant 2 mois je vais pas pouvoir faire de sport... Moins je prends de poids, mieux c'est !"

Prévu pour le mois d'octobre, l'accouchement d'Hillary se rapproche à grands pas. Seul hic, les parents du bébé ne se sont toujours pas mis d'accord sur son prénom. "Quand je vois à quel point on galère à trouver un nom de garçon ! Il faut que ça aille avec Milo, que ça sonne un peu italien... je me dis que si on fait un troisième enfant et que c'est encore un garçon, on sera mal barré !" a-t-elle déclaré récemment en story Instagram.

Déjà maman de Milo (né le 1er juillet 2020), l'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde a également eu le bonheur de célébrer les premiers pas de son fils le 18 septembre dernier. Un moment qu'elle avait désiré immortaliser sur les réseaux sociaux en filmant son "baby boy" marcher tout seul comme un grand !