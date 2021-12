Hillary Vanderosieren : Son bébé de 2 semaines opéré, elle explique son absence

Hillary Vanderosieren et son amoureux Giovanni Bonamy, déjà parents d'un petit Milo (1 an), ont accueilli leur deuxième bébé. C'est un adorable petit garçon prénommé Matteo qui a pointé le bout de son nez le 23 novembre 2021. À peine deux semaines après sa naissance, le nourrisson est déjà confronté à des soucis de santé. Après la détection d'un "souffle au coeur" par les médecins, c'est désormais une autre anomalie qui apparaît. Direction l'hôpital pour une opération, mercredi 8 décembre 2021.

Sur Instagram, Giovanni Bonamy partage une photo de son deuxième fils, indiquant qu'il doit "se faire couper le frein de la langue". Pour information, l'ablation de la langue (à savoir frénectomie) ou l'incision de celle-ci (frénotomie) sont des interventions nécessaires dans les cas où le frein lingual empêche une mobilité normale de la langue. Cette section n'est a priori pas douloureuse et l'opération se fait avec un bistouri et une canule spécifique. C'est ce que vit le petit Matteo.

Un moment douloureux pour Hillary Vanderosieren, qui n'a pas pu assister à l'opération. Depuis la voiture garée près de l'établissement lillois où Matteo est soigné, elle se filme avec son aîné Milo. "Gio est avec Matteo à la clinique pour qu'il se fasse couper le frein de la langue. C'est le petit filet, indique-t-elle. Je n'y suis pas allée parce que j'ai Milo avec moi et les enfants ne sont pas autorisés. Du coup c'est chacun son bébé." En attendant le retour de son compagnon et de leur tout jeune bébé, la jolie blonde partage son angoisse. "Hâte que cette étape soit faite et qu'on n'en parle plus, que tout aille bien et qu'il puisse enfin sortir sa langue de sa bouche. Pour le moment, elle est collée dans la bouche", lance-t-elle. Dans la voiture, elle s'occupe alors comme elle peut avec Milo, qui attend avec impatience le retour de son petit frère.

Finalement, Giovanni Bonamy et Matteo les rejoignent. L'adorable petit garçon reste tout calme et découvre peu à peu la mobilité de sa langue dans sa bouche. "Matteo va bien", indique la jeune maman. Ouf ! Plus de peur que de mal pour la petite famille. La tension est redescendue, Hillary Vanderosieren et ses "trois hommes" profitent d'une virée shopping !