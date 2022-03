Hommage au prince Philip : Beatrix et Maxima des Pays-Bas, Mathilde et Philippe de Suède... Tous derrière Elizabeth II

Dans une poignée de jours, le 9 avril exactement, les drapeaux du Royaume-Uni seront en berne pour le premier anniversaire de la disparition du prince Philip, duc d'Edimbourg. Les hommages ont toutefois déjà commencé ce mardi 29 mars : une messe en son honneur a été célébrée à l'abbaye de Westminster. Le clan Windsor n'était pas le seul à se présenter sur le parvis de l'édifice religieux pour rendre hommage au prince Philip. D'autres têtes couronnées avaient tenu à être présentes. Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas était accompagné de son épouse la reine Maxima et de Beatrix, sa mère, précédente reine du pays. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont aussi quitté leur contrée pour honorer la mémoire du défunt mari d'Elizabeth II. La reine britannique a aussi pu apercevoir la reine du Danemark Margrethe II du Danemark et le roi Carl XVI Gustav de Suède et sa femme Silvia. En provenance des pays froids, les membres des familles royales ont quand même réchauffé le coeur de la reine Elizabeth.

La grand-mère des princes William et Harry, grand absent de cette cérémonie, marquait ses petites retrouvailles avec le peuple britannique. Sa santé en déclin depuis plusieurs mois, Elizabeth II avait été contrainte au repos et forcée d'annuler de nombreux déplacements pour se ménager. Hors de question toutefois de faire l'impasse sur la messe donnée en hommage à son pilier, l'homme dont elle a partagé presque toute sa vie. Son émotion était palpable. Au sein de l'abbaye, les larmes de la reine étaient visibles. Mais contrairement aux obsèques l'année dernière, Elizabeth II était cette fois-ci bien entourée.

A ses côtés se tenaient le prince Charles et Camilla Parker-Bowles, la princesse Anne et son mari Timothy Laurence, suivis un peu plus loin du décrié prince Andrew, d'Edward, de sa femme Sophie de Wessex et de leurs deux enfants Louise et James. Leurs petits-cousins n'étaient pas bien loin. Un rang derrière la reine, le prince William, Kate Middleton et Charlotte et George avaient pris place. Si rien ne pourra jamais combler l'absence du prince Philip aux yeux de la reine, cette dernière peut enfin bénéficier du soutien public dont elle avait tant besoin le jour des obsèques dont les images déchirantes de la reine, seule face au cercueil de son époux, avaient fait le tour du monde.