Hoshi réapparaît avec 12 kilos en moins : les terribles raisons de sa perte de poids

Ce vendredi 10 février 2023 se déroulaient les Victoires de la musique en direct depuis la Seine musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Il s'agissait de la 38e édition de l'événement, lequel représente un grand moment de consécration pour beaucoup d'artistes. Mais en 2020, la cérémonie a davantage été synonyme de descente en enfer pour Hoshi. À l'époque, la chanteuse avait embrassé sa chérie Gia sur scène dans l'idée de lutter contre l'homophobie. Un acte militant qui lui avait alors valu de violentes attaques sur les réseaux sociaux et qui a laissé l'artiste traumatisée.

Dans Ça commence aujourd'hui (France 2), elle est venue témoigner de son calvaire, et de celui de sa compagne au passage, auprès de Faustine Bollaert. Et l'animatrice n'a pu s'empêcher de remarquer que son invitée apparaissait très amincie. Une conséquence directe au cyberharcèlement dont elle a été victime. "Je ne mangeais plus trop. Je n'étais vraiment pas bien. J'ai perdu douze kilos en tout. Sans explication. En fait, il y a eu la tournée, je mangeais moins, j'étais stressée. Je pense que le stress m'a fait maigrir", a-t-elle alors expliqué.

Je n'avais plus envie de vivre

Pour ne rien arranger, Hoshi est atteinte de la maladie de Ménière (trouble caractérisé par des crises de vertige et une perte progressive de l'audition). Le stress causé par les plus de cinq mille messages de haine qu'elle a pu recevoir n'a alors fait qu'aggraver sa situation. Démunie, Hoshi a donc baissé les bras durant ces trois dernières années. "Plusieurs fois, je me suis enfermée et j'ai dit : 'J'arrête.' Ce n'était pas facile ni pour mon label ni pour mon entourage et ma famille. Je n'avais plus envie de vivre, sincèrement", a-t-elle admis. Aujourd'hui encore, elle craint de "sortir seule". Hoshi a néanmoins décidé de se faire violence pour revenir sur le devant de la scène et continuer de vivre de sa passion. "Je sais que c'est un peu un cercle vicieux, mais d'un côté j'ai envie de revenir, j'ai envie de faire de la musique, d'aller bien. Donc, c'est quand même un combat", a-t-elle déclaré.

Rappelons qu'en 2020, Hoshi avait porté plainte pour harcèlement moral "en meute", "menaces de mort et de viols", injures aggravées et provocation à la haine. Sur les milliers de messages reçus, une seule personne serait potentiellement convoquée à un procès au mois de juin prochain...