Ilona Smet : Torride en t-shirt mouillé dans son bain

Ilona Smet et sa petite soeur Emma (23 ans) ont elles aussi poursuivi des vocations dans l'industrie du divertissement et de l'image, suivant les traces de leurs parents. "Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l'étais à leur âge et je sais qu'elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers", ajoutait le chanteur dans un entretien accordé à Jours de France.

Les pieds sur terre, Ilona les garde également grâce à son petit ami, Kamran. L'été dernier, le couple a célébré le 8e anniversaire de son histoire d'amour. "À nos 8 ans aujourd'hui et à tant d'années à venir. Je t'aime vers l'infini et au-delà", lui avait-elle écrit à cette occasion.