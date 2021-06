Inès (Koh-Lanta) (encore) victime de vol : une "somme astronomique" dérobée, elle réagit !

Depuis sa participation à Koh-Lanta, l'île des héros en 2020, où elle est arrivée jusqu'en finale et a perdu face à Naoil, Inès Loucif a changé de vie. L'infirmière est également influenceuse désormais. Suivie par plus de 400 000 personnes sur Instagram, la brunette y partage son quotidien, pas toujours rose d'ailleurs. Jeudi 24 juin 2021, en story sur le réseau social de partage d'images, la belle Inès Loucif raconte sa dernière mésaventure en date.

Sur fond noir, l'ex-apprentie Robinson également vue dans La Villa des coeurs brisés annonce une mauvaise nouvelle : elle a été victime d'un vol, directement sur son compte bancaire. "À la personne qui a réussi à me pirater salement mon compte en banque", écrit-elle, ajoutant un emoji représentant deux chopes de bière qui trinquent.

Dans la story suivante, la jeune femme en dit plus. "Après avoir soutiré une somme astronomique, le mec continue en détente à se faire plaisir et me fait bloquer ma carte. Mais qu'est-ce qu'on aime les journées comme ça", peut-on lire. Aussi, Inès Loucif partage un SMS que sa banque lui a envoyé. Dessus, il est indiqué qu'un paiement internet d'un montant de 189 euros a été refusé pour "suspicion de fraude". Après plusieurs opérations peu claires, la banque a pris une grande décision, celle de bloquer tout paiement internet via cette carte. L'ex-amoureuse de Tristan n'a plu qu'à faire opposition et porter plainte pour ce vol...

C'est déjà la deuxième fois qu'Inès Loucif se fait voler en l'espace de moins d'un moins. Le 9 juin 2021, elle racontait déjà qu'un colis lui avait été dérobé devant sa porte d'entrée. "Moi quand on me vole ma commande @blondielemonade qui était posée devant ma porte juste le temps d'une heure. Et dieu sait que ça a été toute une épreuve pour faire cette commande tellement c'était sold out", avait-elle écrit, toujours sur Instagram, en légende d'une photo d'elle l'air embêtée.

Face à ces vols, la belle Inès Loucif peut compter sur le soutien de ses fidèles followers sur les réseaux sociaux, nombreux à réagir et lui apporter réconfort à chaque fois.