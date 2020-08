Inès (Koh-Lanta) gênée par une drôle de scène dans la nouvelle saison

Vendredi 28 août 2020, Koh-Lanta était de retour sur TF1 avec sa 24e saison intitulée Les 4 Terres. Quatre équipes vont s'affronter pendant plusieurs semaines, représentant les quatre plus grandes régions de France : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Le premier épisode a été vu par plus de 5 millions de personnes, dont Inès.

La finaliste de la précédente saison, diffusée en mars dernier, n'aurait pas imaginé manquer le lancement du programme et c'est donc avec un groupe d'amis qu'elle s'est installée devant son écran. Mais, dès le lendemain, c'est une Inès peu convaincue par les premières images qui s'est exprimée sur Instagram. Celle qui avait fait le buzz avec sa culotte a notamment été marquée par un détail déroutant.

"Je suis en train de regarder un peu ce que vous pensez de cette nouvelle saison de Koh-Lanta et je suis assez d'accord avec vos avis. C'est-à-dire que déjà je n'ai pas eu le temps de me focus sur les aventuriers parce qu'il y en a beaucoup, donc j'attendrai le deuxième épisode. Et ensuite je ne sais pas, il y avait des délires... ça n'enlève rien au jeu, mais quand ils ont chanté en vrai ça m'a un peu gêné... Après je peux l'entendre, t'es motivé, t'es dans ton équipe, tu représentes ta région, donc ok tu chantes mais bon... Le Conseil en plus c'est un moment important et stressant, t'es pas obligé de rester sérieux mais de là à chanter ton truc... j'étais un peu gênée. Donc à voir le reste", a-t-elle reconnu.

Inès fait ainsi référence au Conseil du jeu qui a vu l'élimination de Marie-France de l'équipe du Nord. Avant d'aller voter, tous les candidats se sont mis à entonner Les Corons de Pierre Bachelet face à Denis Brogniart. Une scène étonnante qui a d'ailleurs été grandement moquée sur les réseaux sociaux.

Inès compte bien malgré tout donner sa chance à la saison en regardant les prochains épisodes. Mais elle le sait, il lui sera difficile d'oublier sa promotion qu'elle considère tout bonnement être la meilleure. "En même temps on avait une bête' de saison, ty as compris, ah ouais, grosse saison ! Mais on va voir là c'était le premier épisode, ils sont nombreux, de toute façon c'est Koh-Lanta, ça va péter quand même", a-t-elle ajouté.