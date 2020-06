Inès (Koh-Lanta) : Malaise et hallucinations... ses révélations inattendues

Au départ, personne n'aurait parié sur Inès Loucif. L'infirmière de 26 ans n'était pas la plus forte lors des épreuves ni la plus active sur le camp, une situation qui a agacé de nombreux téléspectateurs qui suivaient assidûment Koh-Lanta 2020. Pourtant, elle est allée jusqu'en finale face au héros Claude Dartois et son amie Naoil Tita, et elle est restée plus de deux heures sur son poteau. Interrogée par Télé Loisirs, elle a fait des révélations sur cette épreuve et sur son expérience aux Fidji.

Ce n'est pas un secret, Koh-Lanta est une aventure qui met le corps à rude épreuve. En plus de ne pas manger à leur faim, les aventuriers doivent remporter des épreuves parfois très physiques pour espérer avoir un peu plus de confort ou pour être immunisés pour le Conseil. Certains candidats ne voient donc pas leur aventure se poursuivre à cause d'un abandon médical. C'était notamment le cas de Sara qui s'était blessée au cours d'un jeu ou d'Alexandra, qui a fait une grosse chute de tension lors de l'épreuve d'orientation. Et on l'ignorait, mais le corps d'Inès a également lâché au cours du tournage. "Ça a été compliqué à certains moments. Pendant deux semaines, j'ai eu le cou bloqué tous les matins, Naoil était obligée de me faire des massages pour atténuer la douleur. J'ai aussi fait deux déshydratations et un malaise en rentrant d'une épreuve en bateau", a-t-elle révélé à nos confrères. Heureusement pour elle, son corps a encaissé les coups et lui a permis de tenir jusqu'à la finale. Une force et un mental qui lui font dire qu'elle méritait sa place de finaliste, contrairement à ce que certains internautes ont pu dire.

Jusqu'au bout, son corps lui aura malgré tout fait des frayeurs. Lors de l'épreuve des poteaux, Inès a bien cru qu'elle n'en sortirait pas indemne : "Dès le début, j'ai eu une grosse sensation de vertige et, en découvrant les petites vagues sous le poteau, je me suis dit que ça allait être compliqué. N'ayant pas réellement d'équilibre, j'ai réussi à me stabiliser en fixant un point dans l'eau. Plus les minutes passaient et avec le soleil, j'avais des sortes d'hallucinations, je voyais le sable bouger, ma vision se modifiait et c'était très impressionnant !"