Inès (Koh-Lanta) : Retrouvailles inattendues avec deux candidats, des "serpents"

La jolie Inès, au sacré caractère et qui ne s'était pas fait que des amis dans l'émission, a passé la soirée avec d'anciens candidats de Koh-Lanta, L'Île des héros. Et ce n'est pas ceux auxquels on aurait pu s'attendre...

Finaliste de la dernière saison, Inès n'avait pas remporté l'aventure face à Naoil. Très fière d'avoir toutefois pu se hisser aussi haut dans la compétition, la jolie infirmière avait accepté sa défaite sans broncher. "J'ai été gagnante en rencontrant des personnes comme Naoil. (...) Ce dont je suis la plus fière, c'est d'en être arrivée là aujourd'hui", déclarait-elle lors de la grande finale.

Il faut dire qu'Inès n'avait rien lâché tout au long de son passage sur l'île de survie, s'alliant d'entrée avec d'autres candidats influents, de quoi lui permettre, semaine après semaine, d'éviter l'élimination, et ce, même sans aucune victoire. En revanche, lorsqu'il s'agissait de faire tomber ceux avec qui elle ne s'entendait pas, elle n'y allait pas par quatre chemins. On se souvient par exemple de ses grosses crises de nerfs passées sur Moussa ou encore Claude dans certaines épreuves ou encore, lors de la diffusion, de ses remarques peu flatteuses sur le solitaire Sam et le très stratège Ahmad. Bref, Inès n'a pas la langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de défendre son honneur.

Mais, il faut croire qu'une fois le jeu terminé, les tensions se sont bien apaisées. Pour preuve, Inès a passé la soirée avec deux candidats de son aventure avec qui tout n'a pas toujours été rose. En effet, via sa story Instagram lundi 24 août 2020, elle s'est affichée aux côtés de... Claude et Ahmad. Consciente de créer la surprise, la jeune femme s'est amusée de leurs retrouvailles étonnantes. "Je vous montre avec qui je suis. Vous allez rigoler", lâche-t-elle en vidéo avant de dévoiler le visage d'Ahmad. Quelques minutes plus tard, le duo s'installait au restaurant avec la superstar du programme Claude. "Voilà, je suis avec les deux serpents", commente-t-elle avec humour. Mais les souvenirs de leur aventure dans Koh-Lanta ne sont jamais bien loin et le trio a entrepris de refaire le point sur tout ce qu'il a vécu. Hilare, Inès raconte : "Ils sont encore sur le débat, ils s'expliquent..." La différence, c'est qu'aujourd'hui, personne ne risque de voir éteindre son flambeau !