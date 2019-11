Inès Vandamme (Danse avec les stars) en couple : pourquoi elle a présenté Gaël

Le 22 octobre 2019, Inès Vandamme a dévoilé une personne importante à ses abonnés, sur Instagram. La candidate de Danse avec les stars 2019 a officiellement présenté son petit ami Gael, un mannequin professionnel. Interrogée par Télé Loisirs, la belle blonde de 27 ans a expliqué pour quelle raison elle a pris la décision d'officialiser sa relation amoureuse.

"Au début de l'aventure, je n'ai pas voulu dévoiler ma vie personnelle. Je n'avais pas envie car personne ne me connaissait. Je voulais qu'on apprenne à me connaître tous les samedis soir. Au fur et à mesure, les réseaux sociaux d'aujourd'hui font qu'on 'étale' sa vie. Après moi je n'ai rien à cacher, je suis quelqu'un de simple. Je voulais qu'on voie ma franchise et ma simplicité. En plus, Gaël, mon petit ami, est important dans DALS car c'est mon cobaye. Avant d'apprendre à Ladji mes choré, je les teste avec Gaël, qui n'est pas danseur", a confié la belle Inès. Et de préciser que son partenaire de Danse avec les stars 2019 Ladji Doucouré et son compagnon s'entendent très bien. "Ils s'envoient entre eux les vidéos des répétitions, ça les fait beaucoup rire d'ailleurs", a-t-elle conclu le sujet.

La jeune femme, qui a notamment dansé pour M. Pokora, a en effet révélé à ses fans, sur Instagram, que Gaël l'aidait à monter ses chorégraphies afin qu'elle voie le résultat avant de les présenter à Ladji Doucouré. "Quand j'embarque mon mec (PAS DANSEUR) dans mes créations de chorégraphies !", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la voit prendre une pose, assise sur une chaise, pendant que le jeune mannequin est derrière elle, les bras légèrement levés. "Mais avoue-le, qu'est-ce qu'on se marre", a ajouté Inès Vandamme. Elle a ensuite partagé une photo sur laquelle elle s'apprêtait, semble-t-il, à faire une pirouette.

En septembre dernier, Inès Vandamme avait révélé à Purepeople qu'elle était en couple. Mais à l'époque, elle n'avait pas souhaité dévoiler son identité.