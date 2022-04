Ingrid Chauvin inquiète : un nouveau bébé à la maison, "si beau mais tout aussi fragile"...

Ingrid Chauvin semble nager dans le bonheur. Après sa rupture inattendue avec son ex-mari Thierry Peythieu, également père de sa fille Jade (née le 17 octobre 2013 mais décédée cinq mois plus tard des suites d'une malformation cardiaque) et de son fils Tom (5 ans), en novembre 2022, elle a retrouvé l'amour dans les bras du photographe Philippe Warrin. Tout récemment, la comédienne de 48 ans révélait qu'un nouveau bébé rejoignait la famille. Elle se saisit de son compte Instagram afin de donner des nouvelles.

En story sur le réseau social de partage d'images vendredi 22 avril 2022, Ingrid Chauvin présentait un superbe petit chaton tigré. "Je viens de découvrir cette petite merveille dans le placard de ma chambre", avait-elle déclaré à propos de cet adorable animal qui "n'est pas plus grand qu'un téléphone". Une découverte qui a attendri la belle blonde. Mais depuis, c'est l'inquiétude qui s'est installée. En effet, ce bébé chat a semble-t-il été délaissé par sa maman...

Mardi 26 avril 2022, l'interprète de Chloé Delcourt dans la série à succès de TF1 Demain nous appartient partage une nouvelle photo. Toujours en story, elle prend la pose avec l'adorable petite bête dans ses bras. "5 jours, si beau, mais tout aussi fragile", écrit-elle alors. Et d'ajouter : "Je n'ose pas lui donner un nom de peur que..." Pas question pour Ingrid Chauvin de laisser ce chaton mourir de faim. Elle précise ainsi essayer de combler du mieux qu'elle peut "avec des biberons" et "toute l'attention possible", "sa maman s'en occupant très peu". "J'espère de tout coeur pouvoir partager avec vous son évolution", conclut-elle, déjà très attachée à ce nouveau camarade à la maison.

Rappelons qu'Ingrid Chauvin est à la tête d'une belle tribu. Elle est maman du petit Tom et son amoureux Philippe Warrin est papa de trois enfants, Léa, Luana et Vasco. "Notre famille recomposée me comble de bonheur", avait-elle déclaré sur Instagram. D'autant plus que "Tom adore" le nouvel amoureux de sa mère, d'après les informations d'une source révélées dans Voici en février dernier.