Ingrid Chauvin : Rares photos de Tom et de son demi-frère Vasco, sacrément blessé, un duo très complice

S'il a vu sa mère, l'actrice Ingrid Chauvin, tomber peu à peu amoureuse de son nouveau compagnon, Philippe Warrin, le jeune Tom, quant à lui, a surtout trouvé dans cette nouvelle histoire... des frères et soeurs gagas ! Père de trois enfants déjà adolescents, le photographe a en effet présenté Luana (23 ans), Léa (22 ans) et Vasco (14 ans) au petit garçon, lui-même né de l'union entre l'actrice et son ex-mari Philippe Peythieu.

Pour son plus grand bonheur, apparemment : ce vendredi, l'actrice a publié une adorable photo d'un moment de complicité entre son fils et son beau-fils adolescent, qui semblent s'entendre à merveille et passer des vacances de rêve tous les deux. Le petit garçon s'est notamment amusé à copier son grand frère, blessé, avec son bras dans le plâtre et en écharpe, avant de participer à une partie de jeux vidéo avec lui. Décidément très proches, Tom et Vasco sont ensuite allés se balader avec leurs parents respectifs, le petit garçon confortablement assis sur les épaules de son beau-père.

"Trio de kiffeurs" a écrit l'actrice, visiblement plus que ravie de voir à quel point leur famille recomposée est un succès. Car si Léa et Luana étaient absentes ce vendredi, il semble qu'avec elles aussi, l'entente soit au beau fixe. Récemment, celle qui fait les beaux jours de Demain Nous Appartient s'était en effet confiée à ce sujet dans plusieurs magazines.