Ingrid Chauvin : Son couple avec une star de Plus belle la vie, avant Thierry Peythieu et Philippe Warrin

Après près de dix ans de mariage, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu ont annoncé leur rupture. C'était en novembre 2020, et les parents du petit Tom (6 ans) n'ont pas évoqué publiquement les raisons de cette séparation. Depuis, la belle a retrouvé l'amour dans les bras de Philippe Warrin, photographe de métier. Avant ces deux belles histoires, Ingrid Chauvin a partagé la vie d'un autre homme bien connu des téléspectateurs... En effet, elle a été en couple avec une star de Plus belle la vie !

Il y a bien des années, la comédienne est tombée sous le charme de Laurent Hennequin ! Le beau brun aux yeux clairs est lui aussi acteur et il incarne un double rôle : celui du mafieux Pavel et celui d'Andrés Galeano, personnage qui a débarqué dans le feuilleton lors de la seizième saison. Il joue le rôle d'un professeur d'équitation venu d'Ukraine, un peu bourru et peu sociable mais qui craque pour la belle Luna, venue prendre des cours avec lui. Le duo finit même en couple dans la série. Ceci ne reste que fiction, alors que Laurent Hennequin et Ingrid Chauvin ont bel et bien vécu une idylle ensemble.

Entre eux, tout a commencé en 2001, lorsqu'ils se sont donnés la réplique dans la mini-série Méditerranée. Laurent Hennequin jouait le rôle d'un certain Alex Lantosque, l'amour de jeunesse de Marie Valbonne... elle-même interprétée par Ingrid Chauvin ! Le scénario leur a alors donné des idées puisque les deux comédiens se sont mis en couple et ont filé le parfait amour durant trois ans, jusqu'en 2004. C'est un terrible accident de la route dont a été victime la jolie blonde qui a tout fait basculer dans la relation. En avril 2015, sur le plateau de Salut les terriens !, Ingrid Chauvin révélait à Thierry Ardisson que sa vision de la vie a changé après qu'elle ait été placée dans le coma et qu'elle ait eu une vision. Ses rapports avec Laurent Hennequin se sont dégradés, et le couple a rompu.

Deux ans plus tard, c'est le comédien qui a été victime d'un accident de la route. Fauché par une voiture alors qu'il était à moto, il a failli y laisser sa jambe... Des soins longs et lourds lui ont été prodigués, mais ce n'est que lors de sa visite à Notre-Dame de la Garde qu'il a pu guérir. Comme par miracle...