Ingrid Chauvin : Son couple passé avec une star de Plus belle la vie, avant Thierry Peythieu

En novembre 2020, après près de dix ans de mariage et d'amour, Ingrid Chauvin annonçait sa rupture avec Thierry Peythieu. Un séparation choc, d'autant plus que le couple semblait plus soudé que jamais. Depuis, ni la comédienne ni le producteur n'ont retrouvé l'amour... Mais bien avant de tomber sous le charme du père de son petit Tom (4 ans), Ingrid Chauvin a fréquenté d'autres hommes célèbres, notamment un qui a joué un rôle important dans Plus belle la vie.

En 2004, Ingrid Chauvin craquait pour Jean-Michel Tinivelli alias Frédéric Marquand dans Alice Nevers, le juge est une femme, avec qui elle a vécu deux ans de relation. Et avant lui, la star de 47 ans vivait le grand amour avec... Laurent Hennequin ! Le comédien de 55 ans incarne Andrés dans Plus belle la vie, le mystérieux professeur d'équitation qui avait apporté son aide à Luna avant de tomber amoureux d'elle. L'intrigue du feuilleton de France 3 avait mené à la découverte de l'autre identité du personnage. Andrès avait une double vie et était également Pavel, le légendaire mafieux qui sévit au Mistral.

Ingrid Chauvin et Laurent Hennequin ont un point commun : ils sont tous les deux comédiens. C'est d'ailleurs grâce à cette passion commune qu'ils se sont rencontrés. En 2001, ils se donnent la réplique dans la mini-série Méditerrannée. Lui incarne Alex Lantosque... qui n'est autre que l'amour d'enfance de Marie Valbonne, campée par Ingrid Chauvin. À partir de ce tournage et jusqu'en 2004, le couple file le parfait amour.

Un accident fatal pour le couple d'Ingrid Chauvin et Laurent Hennequin

Entre eux, tout a basculé en 2003, lorsqu'Ingrid Chauvin est victime d'un grave accident de la route au cours duquel elle a vécu une expérience de mort imminente. "J'étais dans le coma, en pleine hémorragie interne et, à ce moment-là, j'ai vu une lumière blanche. Je me suis alors sentie envahie par une sensation cotonneuse, très agréable. Et là, est apparu mon père qui était décédé un mois avant. Il m'a dit que mon heure n'était pas encore venue", confiait-elle à VSD en 2010. Un événement qui a changé ses rapports avec Laurent Hennequin, et même mis fin à leur relation, comme elle l'avait avoué à Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! en avril 2015.

De son côté, en 2006, l'interprète de Pavel dans Plus belle la vie a aussi vécu un accident de la route traumatisant. Alors qu'il était à moto, il a été violemment fauché par une voiture. "J'ai failli perdre ma jambe. J'ai fait trois ans d'hôpital", confiait-il dans un live sur Instagram en janvier 2021. Finalement, c'est grâce à un miracle survenu lors de sa visite à Notre-Dame de la Garde qu'il a pu guérir.