Ingrid Chauvin : Son séduisant petit frère est lui aussi une star, l'actrice très fière !

C'est un jeune homme discret, qui pourtant est de plus en plus célèbre dans son milieu : à 35 ans, Jérémy Duffau est un ténor aux qualités indéniables et de plus en plus reconnues dans son milieu. Interprète d'opéra, il commence à se produire sur les plus belles scènes du monde et sera à Marseille à la rentrée pour une adaptation de Macbeth.

Mais ce jeune papa de deux garçons a une particularité qu'on ne pourrait pas soupçonner : c'est aussi le petit frère de l'actrice Ingrid Chauvin ! Né 14 ans après elle, le chanteur a en effet la même mère que l'actrice, mais pas le même père, ce qui explique leurs noms différents. Et ne les empêche pas d'être très proches : malgré leurs 14 ans d'écart, le frère et la soeur passent du temps ensemble dès qu'ils le peuvent.

Alors autant dire que lorsque le cadet est venu chanter, ce dimanche 21 août, à Sète, où l'actrice réside désormais pour les tournages de Demain Nous Appartient, il était hors de question qu'elle le loupe ! Accompagnée pour l'occasion de son fils Tom, 6 ans, elle lui a rendu un bel hommage sur Instagram. "Mon frère s'est produit hier soir à Sète à l'occasion de la fête de la St Louis, pour un concert d'opéra, sous le regard ébahi de mon petit Tom" a-t-elle écrit en légende d'une photo du chanteur. "Je suis si fière de lui, il est aujourd'hui un ténor reconnu. Bravo l'artiste !!!".