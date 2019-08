Ingrid Chauvin "terrifiée" : Elle s'explique après un gros coup de gueule

Sa popularité, Ingrid Chauvin souhaite la mettre à profit pour de belles causes ou pour dénoncer des situations qui la révoltent. Début août par exemple, l'actrice de Demain nous appartient âgée de 45 ans a crié sa colère concernant le sort des enfants placés.

Rappelons tout d'abord que le sujet lui tient particulièrement à coeur, car son mari Thierry Peythieu et elle souhaitent adopter. Les tourtereaux ont fait les démarches en ce sens et malheureusement, leur agrément prend fin en novembre prochain. Il y a donc peu de chances que leur voeu se réalise. Ingrid Chauvin n'hésite ainsi pas à dénoncer la lourdeur et la lenteur des procédures d'adoption en France. Au début du mois, elle avait par exemple partagé les témoignages d'une jeune fille placée en famille d'accueil et l'autre d'une professionnelle travaillant en pouponnière. Un coup de gueule sur lequel elle s'est expliquée lors de son interview pour le magazine Télé Loisirs.

"J'ai pris conscience de ce problème quand j'ai compris que je ne pourrais pas adopter, car notre agrément n'est valable que pour quelques mois encore et nous ne sommes pas prioritaires, car nous avons déjà un enfant. Je ne voulais pas dénoncer cette situation avant et que ce soit interprété comme un acte militant du genre : 'Voilà ce que je dénonce, en contrepartie, donnez-moi un petit.' Toutefois, j'ai eu l'occasion de rencontrer des bambins dans cette situation, des professionnels qui en ont la charge et j'ai été choquée", a confié Ingrid Chauvin. Elle a ensuite ajouté qu'elle souhaiterait qu'il y ait une prise de conscience, car cette situation est terrifiante. La maman de Tom (3 ans) n'a donc probablement pas fini d'en parler.

