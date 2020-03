Ingrid (Pékin Express 2020) : Rumeurs de couple, les tensions... elle se confie

Mardi 10 mars, M6 a diffusé un nouvel épisode de Pékin Express 2020. Une émission marquée par l'élimination du binôme d'inconnus Fabrice et Ingrid. Interrogée par Purepeople, la jeune femme est revenue sur cette belle aventure.

Pourquoi avoir accepté de participer de nouveau à Pékin Express ?

C'est une aventure unique, une leçon de vie, donc, on ne peut pas refuser si on nous le propose. C'est improbable déjà qu'on nous le propose une seconde fois.

Que pensiez-vous quand vous avez découvert que vous alliez partager cette aventure avec Fabrice ?

J'étais ravie. J'avais déjà dit que, si un jour, j'avais l'occasion de le refaire, j'aimerais tomber sur quelqu'un de sportif et qui aime les défis, contrairement à ma première saison. Il y a huit ans, je suis tombée sur Nico. Il était très gentil, mais côté endurance physique, il n'était pas présent. Fabrice lui est très physique et sportif, donc c'était parfait. En plus, je l'avais découvert dans la saison précédente et j'avais trouvé que c'était un mec génial, bienveillant, avec des valeurs et profondément gentil.

Dans le dernier épisode, on découvre certaines tensions entre vous. À quoi était-ce dû ?

Déjà, on est dans une course où il y a beaucoup de fatigue accumulée. On ne l'imagine pas forcément en voyant les émissions, mais on est tellement dans le jeu et le partage avec les locaux qu'on dort trois-quatre heures par nuit, et encore. Et avec Fabrice, on n'avait pas encore été mis en difficulté et là, c'est arrivé, donc on s'est un peu envoyé balader. Mais comme on est deux gentils, on s'est vite recentré sur l'essentiel, surtout que ce n'était pas nous d'être comme ça. Le soir venu, on a fait le point tous les deux et on s'est dit qu'il fallait rester positif.

Pourquoi avoir choisi Pauline et Aurélie en duel final ?

C'était un binôme tellement uni et soudé que le fait de le casser, ça allait peut-être jouer en notre faveur. Elles allaient peut-être être désorientées. Mais c'était un gros coup de poker. Finalement, ça s'est retourné contre nous. Avec du recul, on n'a certainement pas fait le bon choix.

Vous avez participé à l'émission il y a huit ans. Il y a eu des nouveautés au niveau des épreuves depuis. Ce n'était pas trop difficile pour vous ?

Le niveau était très difficile, on ne s'y attendait pas avec Fabrice. Ça va à une vitesse... On n'a pas le temps de s'arrêter sur la route pour manger ou faire pipi, sinon on se fait doubler. En plus, il y avait des éliminations à chaque fois, les étapes étaient courtes... Ça n'a rien à voir avec le Pékin Express auquel j'ai participé.

Vous êtes-vous blessée ?

Je suis tombée lors de la deuxième étape. Je me suis fait très mal, même si ça ne se voit pas trop. Et il y a le fait que tout va très vite, on finit par ne plus réussir à marcher. Physiquement, ça ne se ressentait pas trop sur les images, mais entre le manque de sommeil, le fait qu'on ne mangeait pas à notre faim et les épreuves, à un moment, on n'arrive plus à marcher normalement.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour vous ?

L'élimination. Avec Fabrice, on avait super bien commencé l'aventure et je pense qu'on s'attendait à aller plus loin dans le jeu. Même si on a été bons perdants, on l'a très mal vécu. On est parti le coeur lourd. Le retour en France a été compliqué. Pour digérer cette défaite, il faut laisser passer du temps. Tous les jours, on se dit qu'on aurait dû faire autrement. Il faut bien deux mois pour digérer la chose.

À la fin, Fabrice vous propose un voyage en Chine comme vous n'avez pas pu accéder à la nouvelle étape. Est-ce bel et bien prévu ?

Il n'y a aucun voyage de prévu, mais pourquoi pas. En dehors de Pékin Express, je ne suis pas partie juste avec un sac à dos et c'est un truc que j'aimerais revivre hors compétition. Et comme on s'entend super bien avec Fabrice, pourquoi pas repartir sur un road trip.

Des rumeurs de couple sont nées il y a quelques semaines. Comment les avez-vous vécues ?

Les gens interprètent comme ils veulent les images, mais on n'est pas en couple avec Fabrice. C'est juste une super amitié, une belle complicité, parce qu'on a vécu des choses hyper intenses en peu de temps. Ça rapproche énormément.

Êtes-vous en couple aujourd'hui ?

Je suis toujours célibataire.

Quels sont vos projets ?

J'ai repris mon travail de commercial. Concernant la télévision, s'il y a une possibilité de repartir à l'aventure, ça me tenterait bien. Comme Itinéraire Bis, je me verrais bien repartir avec Fabrice. Mais la télé-réalité ne m'intéresse pas du tout.

