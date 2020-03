Iris Mittenaere comparée à Teri Hatcher : son échange avec la star américaine !

Voilà une bonne nouvelle qui devrait égayer le confinement d'Iris Mittenaere. "On reste à la maison tous les deux pour protéger les autres, nos familles, et chaque être plus vulnérable... C'est important de respecter cela. Il y a dix jours, en Afrique du Sud, je rêvais de retrouver cette personne et de ne plus jamais la quitter. Aujourd'hui je me demande comment je vais faire pour tenir", blaguait-elle, à propos de son compagnon Diego El Glaoui.