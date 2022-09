Iris Mittenaere face à un deuil difficile : cette photo avec son "univers" a ému ses fans

C'est avec le coeur lourd, très lourd, qu'Iris Mittenaere a annoncé le décès de sa grand-mère, Claudie Druart, sur son compte Instagram, samedi 10 septembre. Une disparition d'autant plus bouleversante que l'ex-Miss France entretenait un lien très fort avec sa "Mamé" comme elle avait l'habitude de l'appeler. Celle-ci s'était déjà exprimée dans les médias pour évoquer sa petite-fille, notamment pour La Voix Du Nord après l'élection de la belle brune en tant que Miss Univers et son déménagement outre-atlantique à New-York avec son fiancée Diego El Glaoui.

"Je me fais à l'idée que je ne vais pas beaucoup la voir cette année, mais elle aura tant de choses à nous raconter !", avait-elle confié. À son retour à Lille suite à son élection, Iris Mittenaere déclarait ceci au sujet de sa grand-mère. "Je pense que c'est l'une des seules qui m'a dit 'Ne pars pas à Miss Univers, je n'ai pas envie que tu gagnes'. Et quand j'ai gagné, je me suis dit :' Ma grand-mère va me tuer'", a-t-elle raconté.

Un hommage touchant

Une jolie anecdote, alors que la Lilloise vient de rendre un bouleversant hommage à sa grand-mère sur Instagram. "Notre reine Claudie, mon univers. Jamais aucun soleil ne pourra remplacer la clarté de tes yeux, ni l'or de ton sourire", a-t-elle écrit en rajoutant la date du décès, qui coïncide avec celle de la reine Elizabeth II.

"Attends nous avec des gaufres et des confitures à la cardamome ... ma petite mamé", a-t-elle ajouté, elle qui fait souvent attention à sa ligne.