Iris Mittenaere : Les Miss soumises à un régime "très light", une "horrible" expérience

Le 19 décembre dernier, la France a élu sa 91e Miss, Amandine Petti, Miss Normandie. Iris Mittenaere avait connu cet honneur en 2015. Elle révèle qu'à l'époque, les Miss régionales du concours étaient rationnées et qu'elle-même volait du pain pour le manger en cachette.

Ce jeudi 7 janvier 2021, Iris Mittenaere répondu aux questions d'Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien, sur Europe 1. Les deux femmes ont évidemment parlé de Miss France, qui a révélé Iris au grand public. La jolie brune de 27 ans a confié à l'animatrice qu'à l'époque, elle cachait des morceaux de pain pour les manger en dehors des repas préparés pour les candidates.

"Quand on a débarrassé ma valise de Miss France avec ma mère, on a retrouvé dans mes pochettes du soir du pain rassis, parce que je mettais le pain dans mes sacs pour manger le soir dans ma chambre, a expliqué Iris Mittenaere. C'était assez horrible, ils ont changé ça depuis." La Miss France et Miss Univers 2016 a ajouté : "On nous rationnait... En fait ils se disaient, 'Bon, faut pas trop qu'elles prennent de poids avant l'élection, on va leur donner des trucs un peu light', mais le problème, c'est que c'était trop light !".