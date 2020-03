Iris Mittenaere, son pire souvenir de Miss Univers : "J'ai cru mourir"

Être couronnée Miss Univers 2016 en janvier 2017, aux Philippines, restera à jamais l'un des plus beaux souvenirs d'Iris Mittenaere. Lors du live Instagram qu'elle a organisé le 30 mars 2020, pour garder le contact avec ses milliers de fans en plein confinement, l'ancienne reine de beauté de 27 ans est revenue sur son incroyable expérience, également marquée par un souvenir traumatisant. Lorsqu'un internaute lui a demandé quel était son pire souvenir de Miss Univers, la jolie Nordiste s'est souvenue du jour où elle a pensé que son heure avait sonné.

"J'ai pris un avion pour me déplacer", a-t-elle débuté, sans réussir à se souvenir dans quelle ville elle s'était rendue. "C'était un tout petit avion et le vol s'est très mal passé. J'ai cru que j'allais clairement mourir. On était trois dans l'avion et je me suis mise à paniquer. J'ai eu une grosse crise d'angoisse, je n'arrivais plus à respirer, j'ai cru mourir. J'ai pleuré pendant une heure, tout le long du vol et quand je suis arrivée, il y avait la Miss du pays qui m'attendait sur le tarmac, s'est-elle souvenue. J'avais mis mes lunettes de soleil parce que je venais de pleurer, et je ne l'ai pas vue. Elle m'a tendu les bras et je l'ai loupée parce que j'étais en train de suivre ma manager. Donc ça s'est super mal passé, les médias ont dit que je snobais la Miss et que je ne lui avais pas dit bonjour. J'ai dû m'expliquer plein de fois."

L'aventure de Miss Univers s'est conclue de la meilleure manière qui soit pour Iris Mittenaere puisque la Française avait été couronnée le 30 janvier 2017 aux Philippines, devant les 85 autres participantes. Dans ce même live - marqué par l'incruste de son ex-compagnon Kev Adams -, celle qui est à présent en couple avec Diego El Glaoui a également évoqué les coups bas dont elle a été victime, notamment la fois où une personne jalouse et mal intentionnée lui a collé du chewing-gum sur sa robe.