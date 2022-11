Isabelle Adjani et la mort brutale de son frère : "Je ne sais pas comment il a fait pour vivre ainsi"

Isabelle Adjani se dévoile en tant qu'ancienne gloire glamour du cinéma dans la dernière réalisation de Nicolas Bedos, Mascarade. Amoureuse d'un fringant mais peu fiable jeune homme incarné par Pierre Niney, la star française fait encore une fois des éclats sur le grand écran. Un rôle à la mesure du talent de celle qui cumule pas moins de cinq César, tandis qu'on la verra bientôt dans la peau de Diane de Poitiers à la télévision. Si sa vie professionnelle la hisse vers les sommets, son existence personnelle a été marquée par des douleurs. Parmi celles-ci, se détache inexorablement la mort de son frère.

Dans un passionnant entretien pour le magazine Vogue Hommes en 2014, Isabelle Adjani avait abordé son extraordinaire carrière. Elle aurait pu, comme d'autres qui ont commencé très jeune comme elle, sombrer dans les excès du showbusiness, mais son parcours familial lui a évité de perdre pied. "J'ai eu un frère qui a passé sa jeunesse dans les méandres de la nuit. J'étais désespérée pour lui. Il avait seulement deux ans de moins que moi, mais j'avais toujours peur que quelque chose lui arrive. Et manifestement, des choses lui sont arrivées, confiait-elle. Il est tombé dans le tourbillon de la nuit et ses addictions, l'alcool, la drogue, une forme de folie. Et pourtant, il paraissait indestructible. (...) Je m'inquiétais toujours pour mon frère, mon double. (...) Je ne me suis jamais accordé le luxe d'essayer de me perdre."

C'est en 2010 que son frère Eric est décédé dans la nuit du 25 au 26 décembre d'un arrêt cardiaque. Il avait démarré sa carrière au cinéma en tant qu'assistant caméra de Marguerite Duras (Le Camion en 1977) et avait tourné dans quelques films en tant qu'acteur, avant de trouver sa voie dans la photographie. "Il n'était pas si jeune quand il est mort, mais il a toujours été une sorte d'homme-enfant pour moi. Je ne sais pas comment il a fait pour vivre ainsi durant des années. Il était un homme absolument charmant, irrésistible. Beau comme un ange... abîmé. Personne ne pouvait lui résister. Il y a eu des périodes d'accidents, de tentatives de suicide, d'overdoses. Et un jour, son corps a dit stop, c'est trop", ajoutait Isabelle Adjani.

Sa nièce Zoé face à un père dévoré par ses démons

Le talent d'Eric Adjani coule désormais dans les veines de sa fille Zoé qu'on a pu voir dans le film Cigare au miel de Kamir Aïnouz en 2021. Dans Paris Match, elle était revenue sur la tragédie : "Avec ma tante Isabelle, nous parlons de lui, parfois, quand on y parvient, elle comme moi. Ce n'est pas simple. Beaucoup d'histoires bouleversées... j'ai perdu mon père, elle a perdu son petit frère. Vous imaginez le mal que ça peut faire !" En devenant comédienne, elle honore son père et assume d'avoir gardé son nom, un patronyme qui peut être parfois lourd à porter : "On m'a souvent conseillé d'en changer. Vous vous rendez compte ? Rayer le nom de mon père alors que je fais tout ça pour lui !"

