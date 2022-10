Isabelle Adjani sobre et élégante face à Zahia Dehar, le ventre à nu pour Lanvin

Dans quelques heures, le milieu de la mode n'aura déjà plus les yeux rivés sur Paris, théâtre de nombreux défilés depuis plusieurs jours dans le cadre de la Fashion Week. Ce mardi 4 octobre, l'événement touche à sa fin. Les derniers shows sont donc l'occasion de profiter une dernière fois des talents des créateurs. Ce 3 octobre, c'est pour Lanvin que les personnalités se sont réunies. Après le centre Pompidou pour Stella McCartney, la foule a pris place pour admirer la collection printemps/été de Bruno Sialelli.

Au premier rang, la magistrale Isabelle Adjani. L'une des plus grandes actrices françaises, chic dans un total look noir, en costume pantalon dont la veste était réhaussée de sequins, a brillé par son élégance et sa classe à toute épreuve. Après avoir été éblouissante en blonde pour la présentation de Carita, quelques jours auparavant, l'icône a retrouvé sa couleur brune, et rayonne encore et toujours. À ses côtés, l'actrice américaine et ancienne acolyte de Meghan Markle dans Suits, Sarah Rafferty. Les tops Ashley Graham et Coco Rocha, respectivement en rose et saumon, ont exposé leur grande complicité sous les flashs des photographes.

Outre Aure Atika, l'une des stars de Dix pour Cent Nicolas Maury, Anaïs Demoustier, à l'affiche dès demain de Novembre de Cédric Jimenez, Valéria Bruni-Tedeschi ou encore Djanis Bouzyani, Zahia Dehar s'est elle aussi fait remarquer sur le front row du défilé Lanvin. La jeune femme de 30 ans portait une jupe crayon dont les écailles jaunes et étincelantes rappelaient celles de son crop-top.

Zahia avait certes opté pour une tenue légère, mais d'autres ont préféré s'emmitoufler dans de grosses moumoutes pour se protéger du froid. C'était notamment le cas de la chanteuse et comédienne Camélia Jordana et de l'actrice Farida Khelfa, toutes deux bien dissimulées sous leurs immenses manteaux, noir pour l'une, immaculé pour l'autre. Même ambiance dans un bleu électrisant pour l'artiste américaine Dojo Cat, contraste presque saisissant avec la sobriété de Younes Bendjima, l'ex-compagnon mannequin de Kourtney Kardashian. C'est un peu ça la Fashion Week, le brassage des looks est toujours un vrai spectacle !