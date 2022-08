Isabelle Huppert glamour en robe noire, Laure Calamy déchainée en look estival... Pluie de stars à Angoulême !

Pour les stars du cinéma français, c'est peut-être la meilleure rentrée qui soit : depuis plusieurs jours, de nombreux acteurs et réalisateurs sont réunis au Festival du Film francophone, à Angoulême, pour présenter chacun leurs prochains films, dont certains sont particulièrement attendus. C'était le cas, en ouverture, d'Une Belle course, avec Dany Boon et Line Renaud, longuement ovationnée.

Mais il y en a un autre qui risque de faire parler de lui dans les prochains jours : Annie Colère, qui raconte la lutte d'une femme dans les années 70 pour avoir droit à l'avortement. Brillamment interprété par Laure Calamy et réalisé par Blandine Lenoir, il a été présenté ce mercredi en présence des deux femmes. L'actrice, radieuse dans son look fleuri et même estival, semblait très heureuse de retrouver Dominique Besnehard, créateur de la série Dix Pour Cent qui a révélé celle qui interprétait le rôle de Noémie. Dominique Besnehard est l'un des fondateurs du festival d'Angoulême, avec Marie-France Brière.

Isabelle Huppert (qui avait également participé à Dix Pour Cent d'ailleurs), était également présente, dans un look totalement opposé à celui de Laure Calamy : l'actrice avait choisi une robe noire et de grosses lunettes de soleil, qui allaient parfaitement avec ses cheveux roux. Et si le sujet de son prochain film, A propos de Joan, est tout autre, il raconte également l'histoire d'une femme forte, qui construit sa vie comme elle l'entend.

Au programme, film historique et histoires d'amours...

Jacques Gamblin, qui sera bientôt à l'affiche du film historique Le Tigre et le Président, n'a pas non plus hésité à poser devant les photographes avec le réalisateur, Jean-Marc Peyrefitte, mais également avec celui qui joue le deuxième rôle principal du film : André Dussollier... également président du jury ! Bien sûr, pour l'occasion, celui-ci avait, exceptionnellement, abandonné cette casquette durant quelques heures.

Nora Arnezeder, quant à elle, était venue entournée de son réalisateur, Salim Kechiouche et de deux de ses partenaires, Kevin Mischel et le jeune Hassan Alili pour présenter L'enfant du Paradis, un drame très attendu depuis plusieurs mois. Plus discrète depuis quelques années, l'actrice était cette fois rayonnante, dans une tenue très décontractée avec son jean.

Alexis Michalik, acteur réputé, auteur et metteur en scène multi-récompensé, se lance quant à lui dans la réalisation, avec le drame Une histoire d'amour, présenté pour la première fois. Et autant dire que le comédien de 40 ans n'était pas venu seul : toutes les jeunes actrices de son film l'entouraient. Deux d'entre elles, Marie-Camille Soyer et Juliette Delacroix, le connaissaient déjà : toutes les deux avaient travaillé avec lui au théâtre.

Bref, un véritable défilé de stars que Jeanfi Jenssens et Géraldine Hamon n'ont pas manqué : tous deux sont dans le jury des lycéens et devront déclarer leur préféré à la fin du festival, dimanche...