Isabelle Huppert : Son adorable petit-fils, très précoce, a suivi ses pas très jeune... comme sa maman aussi célèbre

Isabelle Huppert fête ses 70 ans ce 16 mars 2023 dont plus de cinquante ans derrière une caméra. En effet, l'immense actrice française apparaît ainsi à ses débuts dans le film de Nina Companeez, Faustine et le bel été en 1972. Formée au conservatoire de Versailles, à l'École de la rue Blanche puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Isabelle Huppert était faite pour jouer. Une passion qu'elle a transmis à ses héritiers, notamment son petit-fils qui a fait des débuts précoces et remarquables en tant que comédien !

En effet, si l'ombre d'une aînée aussi talentueuse qu'Isabelle Huppert peut réfréner des envies de cinéma, son petit-fils Gabriel Merz Chammah a franchi le pas. Le fils de Lolita Chammah, l'une des trois enfants de l'icône rousse du cinéma, a fait ses premiers pas à 8 ans dans un rôle qui est loin d'être de la figuration. Il joue dans Les Intranquilles de Joachim Lafosse, incarnant Amine, l'enfant du couple joué par Leïla Bekhti et Damien Bonnard. Inspiré par le récit autobiographique L'Intranquille de Gérard Garouste, cette oeuvre bouleversante raconte l'histoire d'un peintre qui souffre de troubles bipolaires, ce qui a forcément des répercussions sur sa famille. Un trio d'acteurs qui a brillé sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2021.

Précoce comme sa maman

Le jeune Gabriel Merz Chammah a voulu apprendre son texte tout seul mais a été accompagné dans son parcours de comédien par sa maman Lolita Chammah qui elle-même a débuté très jeune devant une caméra, elle l'a donc suivi avec bienveillance sur le tournage. En effet, elle a joué à seulement 5 ans avec sa mère dans Une affaire de femmes. Comme son fils, elle a joué dans un drame, quoi qu'encore plus tragique puisque ce long métrage de Claude Chabrol datant de 1988 fait le portrait d'une des dernières femmes guillotinées en France.

Depuis, la fille du discret producteur Ronald Chammah qu'on a vu en novembre 2022 enceinte d'un deuxième enfant poursuit sa carrière de comédienne. Dernièrement, on pouvait la voir dans Eo, un film polono-italien réalisé par Jerzy Skolimowski inspiré du film français Au hasard Balthazar (1966) de Robert Bresson. Présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2022, il a remporté le Prix du jury. À quand le red carpet d'Isabelle Huppert réunie sa fille mais aussi son petit-fils ?