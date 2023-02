Jackpot pour Angèle : son contrat d'égérie avec Chanel lui rapporte très très gros !

"Tout le monde il veut seulement la thune", avait l'habitude de chanter Angèle dans l'un de ses premiers titres à succès en 2018. Et bien cinq ans plus tard, il semblerait qu'elle aussi. En effet, comme le relate le média spécialisé dans le luxe glitz.paris, qui a enquêté sur le contrat d'égérie de la jeune star avec la maison Chanel, le cachet de la chanteuse est conséquent. Et c'est même le moins que l'on puisse dire puisque le montant de cette signature officialisée en 2020 est tout simplement pharamineux : 4 millions d'euros !

Cependant, notons que ni Chanel, ni la manageuse d'Angèle, Sylvie Farr, n'ont souhaité commenter ces informations, est-il précisé dans l'article. D'après cette même source, il s'agirait d'un contrat d'une durée de cinq ans, qui prévoit que la chanteuse participe à dix campagnes de publicité de la marque : cinq destinées à promouvoir des produits de beauté du groupe et cinq autres dédiées à des articles de mode.

Il faut dire que malgré de telles dépenses pour Chanel, le jeu semble en valoir la chandelle. La prestigieuse marque de la rue Cambon s'offre ainsi bien plus qu'une "simple" actrice ou une chanteuse. Celle qui a récemment admis avoir "réprimé son attirance pour les filles" est devenue en seulement quelques années l'une des icônes de sa génération, avec des chiffres de ventes particulièrement impressionnants. Mais surtout, elle dispose d'une véritable force de frappe sur les réseaux sociaux, en particulier avec Instagram où elle compte 3,6 millions d'abonnés.

De la chanson au cinéma, il n'y a qu'une marque

De quoi faire de la publicité à longueur de temps à Chanel. De plus, la maison de haute couture conçoit toutes ses tenues de scène. C'est ainsi que lors de la dernière édition des Victoires de la Musique, elle est montée sur scène pour recevoir son trophée "d'artiste féminine de l'année" avec un ensemble au logo bien visible.

Pour s'assurer de bénéficier un maximum de sa nouvelle égérie, Chanel a également facilité les débuts de l'artiste de 27 ans au cinéma. Ainsi, la marque lui a permis de décrocher un rôle dans la comédie musicale Annette de Leos Carax. Un film qui a pour actrice principale... Marion Cotillard, autre égérie de Chanel. Deux actrices que l'on retrouve notamment à l'affiche du dernier projet de Guillaume Canet, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Et lors des promotions pour ces deux long-métrages, les deux femmes portaient bien entendu des tenues signées par la marque au double C. Ceci explique cela.