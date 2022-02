Jacques Chirac : Cette "belle photo" du défunt président que sa fille Claude a censuré...

Renaud Revel vient de publier le livre Les Paparazzis de la République, dans lequel l'ancien rédacteur en chef de L'Express plonge dans l'univers passionnant des auteurs de photographies volées et des hommes les plus protégés de France, les présidents. Un ouvrage qu'il a présenté sur le plateau de C à vous sur France 5 le lundi 21 février 2022, livrant quelques bonnes feuilles. On apprend ainsi que de nombreuses photos de Jacques Chirac n'ont pas été diffusées. Il y a évidemment celle où il apparaît nu au Fort de Brégançon, mais pas seulement.

"Énormément de photos n'ont pas été publiées, notamment de (Jacques) Chirac", déclare Renaud Revel sur le plateau de C à Vous. Parmi celles-ci, se distingue celle que la photographe et portraitiste Bettina Rheims a prise du chef de l'Etat en 1995, dans son bureau quelques heures après sa victoire aux élections présidentielles, en larmes. "La plus belle photo prise de Jacques Chirac", précise l'auteur du livre. Pourquoi n'a-t-elle pas été publiée ? C'est sa fille, Claude Chirac qui s'y est opposée : "Elle trouvait que cette photo le fragilisait. Il était à peine nommé qu'il était fragile."

Claude Chirac a toujours joué un rôle important auprès de son père. À partir de mai 1995, elle est conseillère en communication-opinion de Jacques Chirac, devenu président de la République. Elle était ainsi présente dans l'entourage du chef de l'Etat et lors de nombreuses manifestations, ainsi que dans divers déplacements officiels ou privés. C'est ainsi que ses conseils ont été indispensables sur l'apparence de l'époux de Bernadette Chirac aux Français, certains lui prêtant un rôle majeur dans le choix de ses slogans qui ont contribué à sa victoire présidentielle.

Aujourd'hui, l'épouse de Frédéric Salat-Baroux s'occupe de sa maman. Quant à Jacques Chirac décédé le 26 septembre 2019, Claude en a profité à sa manière sur la fin comme elle l'a expliqué sur France Inter. "On a beaucoup ri jusqu'au bout. Ma chance aura été d'avoir un père qui aura gardé sa dignité et son humour, se souvient-elle. Maman d'un fils prénommé Martin - fruit de ses amours avec le judoka Thierry Rey -, Claude Chirac avait confié également avoir décidé de prendre en charge ses parents pour leurs dernières années, parce qu'elle avait la chance de pouvoir le faire.