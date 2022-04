Jada Pinkett Smith : Première apparition publique depuis le scandale des Oscars

La comédienne Jada Pinkett Smith a affiché un large sourire ce samedi sur le tapis rouge lors de sa première apparition publique depuis la fameuse cérémonie des Oscars où son mari s'est tristement illustré.

La maman de Jaden et Willow s'est montrée aux côtés de la créatrice culte de Grey's Anatomy, la scénariste et productrice Shonda Rhimes ainsi que de l'actrice cinq fois victorieuse aux Emmy awards Debbie Allen pour l'inauguration du Centre des arts de la scène Rhimes à Los Angeles, ce samedi soir. Jada Pinkett a posé sur le tapis rouge dans une superbe robe couleur dorée qui découvrait ses épaules ainsi qu'avec une paire de boucles d'oreilles assortie. Elle a également été photographiée avec Samuel L. Jackson, qui arborait un costume gris associé à une cravate et une casquette gavroche toutes deux bordeaux. L'acteur était accompagné de sa femme LaTanya Richardson. Ce nouveau lieu de près de 2200 m2 accueillera l'académie de danse Debbie Allen et plusieurs autres studios dont un au nom de Will et Jada Pinkett Smith.