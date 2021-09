Jade Hallyday en bikini sur Instagram, "libre avec son corps" : Laeticia reste sur ses gardes

Sans filtre, Laeticia Hallyday a accordé un long entretien aux lecteurs du Parisien. Dans cette interview publiée le 13 septembre 2021, la veuve de Johnny évoque bien sûr le grand concert hommage au rockeur prévu mardi soir à Paris, les relations toujours délicates avec David Hallyday et Laura Smet, ou encore les rumeurs de mariage avec son compagnon Jalil Lespert. Elle s'est également confiée sur sa vie de famille avec Jade et Joy (17 et 13 ans), entre Saint-Barth, Los Angeles et la France. L'occasion pour cette maman de 46 ans d'évoquer la présence remarquée de son aînée sur les réseaux sociaux.

Directement interrogée sur le sujet par un des lecteurs du journal, Laeticia Hallyday confie garder "un oeil vigilant". Il faut dire que Jade n'échappe pas aux critiques lorsqu'elle partage des photos d'elle en bikini... "J'essaie de l'accompagner, explique sa mère. C'est une adolescente qui vit au rythme de sa génération. C'est une grande amoureuse qui est aussi libre avec son corps, qui est moderne, et qui ne se rend pas compte parfois qu'il peut y avoir des débordements, que ça peut être toxique et qu'il faut s'en protéger."

Amoureuse, Jade l'est depuis plusieurs mois : en couple avec un certain Michael-Sean Klemeniuk, fils du producteur français Thierry Klemeniuk et de l'actrice britannique Gabriella Wright, l'aînée de Johnny et Laeticia Hallyday semble être une adolescente épanouie. "Elle adore la mode et elle rêverait d'aller dans une école de mode à Londres, ajoute sa mère. On travaille là-dessus avec une conseillère d'orientation qui la guide."