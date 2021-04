Jade Lagardère : Jugée pour être soupçonnée d'avoir acheté son permis 15 000 euros

Jade n'est pas l'unique prévenue dans cette affaire. Comme elle, deux autres femmes, également poursuivies pour avoir acheté leur permis, ainsi que toute la filière de ce trafic ont été jugés. Le réseau est composé du garde du corps de Jade Lagardère, un ancien du GIGN qui a reconnu avoir versé l'argent et assuré avoir agi seul, de moniteurs d'auto-école, de l'inspecteur de l'examen, conciliant avec les candidats qui payaient selon l'enquête et enfin de l'adjoint au délégué à l'éducation routière de la préfecture du Val-d'Oise, suspendu depuis les faits et parti à la retraite.

C'est quoi cette histoire ? Vous allez finir par me mettre dans le pétrin.

"15 000 euros ? Mais c'est énorme, c'est le prix d'une voiture", s'est exclamée la bombe de 30 ans lors du procès. Son garde du corps en aurait gardé 3000 pour lui et aurait donné les 12 000 restants au moniteur de l'auto-école d'Argenteuil. Jade Lagardère aurait été informée ou aurait soupçonné quelque chose. Mise sur écoute lors de l'enquête, elle avait fait part de craintes à son garde du corps en affirmant : "C'est quoi cette histoire ? Vous allez finir par me mettre dans le pétrin."

Le procureur a requis contre Jade Lagardère 300 jours-amendes à 20 euros, soit 6000 euros au total. Clémence étonnante au regard d'autres dossiers déjà jugés pour le même délit. À Nanterre par exemple, le patron d'une auto-école avait été condamné à deux ans de prison ferme.

Jade Lagardère et les prévenus restent présumés innocents jusqu'au jugement définitif.