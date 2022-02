Jaida Benjamin portée disparue : la famille de l'actrice fait tout pour la retrouver

L'actrice Jaida Benjamin est actuellement portée disparue, elle avait été vue à l'intersection de Tujunga Ave et des Ventura Boulevard à Studio City en Californie ce samedi. Après le décès de Lindsey Pearlman (General Hospital, Empire), la semaine tragique d'Hollywood continue...

En effet, la star de Bienvenue chez Mamilia n'a plus été vue depuis 3 jours. La police de Los Angeles a signalé la disparition de la jeune actrice comme inquiétante. Par ailleurs, cette dernière souffre de bipolarité et de troubles schizophréniques selon sa tante Jihan Johnston. Cette dernière a également déclaré que sa nièce portait un crop top violet avec un jogging rose et des chaussures blanches lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois.

Une fiche de sa disparition a été partagée par sa famille sur les réseaux sociaux. Et relayé par des célébrités comme Viola Davis, Brandu, Zoey Deutch et Porsha Williams. Sa mère Jacinda Benjamin a partagé un message sur Instagram à ce sujet. Elle a déclaré : "Je n'aurais jamais pensé que je devrais faire ce genre de publication. Mon bébé a disparu, aidez-moi à le retrouver. Je ne peux pas souffler" avant d'ajouter le hashtag Jaida benjamin. Elle a également appelé au témoignage, et prié chaque personne bénéficiant d'une quelconque information à venir se présenter ou appeler un numéro indiqué.

La jeune femme, âgée de 27 ans et né en Caroline du Nord, est principalement connu pour son rôle de Kelly dans Bienvenue chez Mamilia qu'elle interprète depuis 2019. Elle était également apparue dans les séries Esprits criminels : unité sans frontières et The Fosters. Enfin, elle s'était distinguée dans la série HBO, Insecure dans laquelle elle interprétait le personnage de Kev'Ysha. Elle avait terminé le tournage du film d'horreur Devilreaux dont la sortie est prévue pour 2023.