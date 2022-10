Jamel Debbouze papa sans tabou sur son handicap : "Il ne faut pas oublier que je ne peux pas bouger le bras..."

Devant Kyan Khojandi et son remake pour Canal+ du concept américain Hot Ones où l'invité répond aux questions en goûtant des sauces pimentées, Jamel Debbouze a fait des confidences à la fois drôles et touchantes. En promotion pour le film Le Nouveau Jouet, qui revisite la comédie culte de Francis Veber avec Pierre Richard, l'humoriste, acteur et producteur s'est épanché avec beaucoup d'humour sur sa paternité, en n'éludant pas les difficultés qu'il a affronté en raison de son handicap au bras.

"Je veux pas passer pour la baltringue du PAF. (...) J'ai l'impression que j'ai les chicots qui vont partir les unes derrières les autres", explique dans un premier temps Jamel Debbouze en testant une sauce sacrément relevée proposée par son hôte. Il lui rappelle ensuite une anecdote que lui avait confiée le roi du rire et qu'il avait même songé à utiliser pour un épisode de Bref. Le papa de deux enfants avec la productrice Mélissa Theuriau raconte alors au public en quoi elle consistait : changer la couche de son fils alors qu'il a un bras qu'il ne peut plus utiliser depuis son accident de jeunesse.