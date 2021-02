James Charles drague un adolescent de 16 ans : il s'estime piégé et s'explique

Depuis quelques jours, la vidéo d'un internaute circule sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, un adolescent a publié une vidéo de lui avec des captures d'écran à l'appui expliquant avoir été récemment en contact avec James Charles. Il explique que, très rapidement, l'influenceur de 21 ans l'a dragué et lui a demandé des photos explicites sur les réseaux sociaux. "Il se faisait plaisir tout au long de notre conversation et il voulait des photos de moi nu pour son plaisir", assurait-il dans sa vidéo.

Face à ces accusations, James Charles a publié un communiqué sur Twitter. Par le passé, Tati ou encore Jeffrey Star avaient déjà accusé l'influenceur d'avoir eu un comportement semblable. Des faits qu'il avait déjà réfuté par le passé. "Je veux m'exprimer tout de suite. Cette accusation est fausse. La semaine dernière, je suis tombé sur quelqu'un depuis ma page "explorer" d'Instagram. J'ai vu qu'il me suivait et je l'ai ajouté sur Snapchat. Le jour d'après, je me suis réveillé avec plusieurs messages de cette personne, heureuse que je l'ai suivie. Il me disait qu'il m'aimait et m'a envoyé des photos de lui dans la douche. Je lui ai tout de suite demandé quel âge il avait. Il m'a dit qu'il avait 18 ans, donc j'ai flirté avec lui", raconte James Charles. Aux Etats-Unis, la majorité est de 21 ans.

"Dans le bonheur de peut-être rencontrer quelqu'un de bien, je n'ai pas demandé une copie de sa carte d'identité. C'est clair désormais, basé sur la vidéo qu'il a publié, qu'il avait d'autres motivations depuis le début", estime le youtubeur. James Charles explique enfin que plus tard, il doutait de l'âge réel de son correspondant, qui lui aurait alors admis être âgé de 16 ans.