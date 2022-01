James Middleton, entrepreneur maudit ? Nouvel échec cuisant pour le frère de Kate et Pippa...

Le bateau festif et sucré de James Middleton serait-il en train de couler ? Oui, à en croire les informations rapportées par le Daily Mail le 26 janvier 2022. Il y a 8 ans, le petit frère de Kate Middleton a fondé la société Boomf, qui propose des cartes postales personnalisées et comestibles sous forme de marshmallows (environ 24 euros la boîte de neuf friandises personnalisées). Un projet très certainement inspiré par la fructueuse société de ses propres parents, James et Carole Middleton, qui ont fait fortune avec leur entreprise Party Pieces, qui vend des accessoires de fête par correspondance. Mais Boomf serait aujourd'hui bien mal en point après 8 ans d'existence...

Le tabloïd anglais rapporte que 2,2 millions de livres (environ 2,6 millions d'euros) ont été investis dans cette société depuis sa création, mais que les pertes accumulées atteindraient aujourd'hui les 2 millions de livres (soit 2,4 millions d'euros). Le mois dernier, Boomf a été mise en redressement judiciaire et les actionnaires ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que leur investissement sera loin d'être rentable... Parmi eux, nous retrouvons un certain James Matthews, qui n'est autre que le mari de Pippa Middleton, et donc, le beau-frère de James Middleton.

Mais comment expliquer un tel échec ? Selon les informations détaillées par le Daily Mail, les coûts dans les domaines du marketing et de la publicité étaient trop élevés. A cela s'ajoute une activité instable, fortement saisonnière, qui fonctionne surtout en période de fête (Noël, Saint-Valentin, Pâques...). Enfin, il a été constaté que les clients commandaient rarement une deuxième fois : ce qui laisse penser que les produits n'étaient peut-être pas à la hauteur de leurs espérances.