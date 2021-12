Jane Birkin lance un appel à l'aide : elle a perdu un objet très précieux !

Jane Birkin se remet de son AVC, survenu le 29 août dernier. Sur les ondes de RTL ce 8 décembre, la chanteuse et comédienne de 74 ans a révélé ne pas avoir souffert et ne pas avoir gardé de séquelles de cet accident vasculaire cérébral. Pourtant, une ombre figure au tableau ces derniers temps : l'artiste a perdu un objet très précieux ! La maman de Charlotte Gainsbourg, Kate Barry (décédée en 2019, ndlr) et Lou Doillon a profité de son passage en radio pour lancer un appel à tous les Parisiens, puisqu'elle a perdu son sac il y a une semaine dans lequel se trouvait son carnet de notes, au Jardin du Luxembourg.

"Mon agenda est en tissu, comme les sacs à patates. Si quelqu'un le retrouve, dites-le moi ! Il y a aussi une tonne d'ordonnances dedans", a déclaré l'interprète d'Apocalypstick. Et si ce calepin est si cher aux yeux de l'artiste britannique, c'est parce qu'il renferme les paroles de chansons inédites, que Jane Birkin a écrites durant sa convalescence, pour elle mais aussi pour son ami Etienne Daho.

La grand-mère de Marlowe (19 ans), Ben (24 ans), Alice (19 ans) et Joe (10 ans) s'est octroyée une petite "pause agréable" après son AVC pour recharger ses batteries dans la capitale. "Quel bonheur de savoir qu'on a trois mois de libre dans son planning !", s'est-elle exclamée. Et si l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg a déclaré ne pas avoir craint pour sa vie, elle a cependant eu beaucoup de mal à voir son entourage souffrir et s'inquiéter pour elle. "Cela n'a pas été drôle pour Charlotte et Lou. Quand vous êtes l'accidentée, cela ne fait pas peur du tout. Je n'ai pas souffert, d'aucune manière", a-t-elle révélé au micro de Steven Bellery.

Néanmoins, Jane Birkin, qui donnera un premier concert très attendu le 8 janvier à Maisons-Alfort, ressort grandi de cette mésaventure et n'en garde que les bons côtés. "Peut-être que cela vient de mon éducation britannique... Quand j'étais petite, il était interdit de se plaindre, même chez le dentiste. Mon père nous disait toujours de penser aux soldats. Aujourd'hui, ma vie est facile alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliquée", a-t-elle enfin conclu, consciente de sa chance.