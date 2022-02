Jane Seymour : Epaule nue et robe moulante, l'actrice de 71 ans est une beauté éternelle

Le temps qui passe ? Mais quel temps qui passe ? Le mardi 22 février 2022, Jane Seymour s'est rendue à l'avant-première du film Ruby's Choice, de Michael Budd. Dans ce long-métrage, la comédienne de 71 ans partage sa chambre avec sa petite-fille alors qu'elle est atteinte de démence et qu'elle a de nombreux secrets de famille a dévoiler. Cheveux gris, problèmes de santé... ce rôle de pouvait pas être plus éloigné de la réalité tant l'actrice rayonne de joie et de bien-être.

En foulant le red carpet déroulé à Sydney, en Australie, Jane Seymour a, en tout cas, prouvé une nouvelle fois que le grand sablier n'avait aucune emprise sur elle. L'ancienne héroïne de la série Docteur Quinn, femme médecin avait opté pour une sublime robe rouge, laissant apparaître l'une de ses épaules délicates. Mariée à quatre reprises, Jane Seymour a eu quatre enfants - Katherine (40 ans) et Sean (36 ans) avec David Flynn, et des jumeaux John et Kristopher (26 ans) avec son dernier époux James Keach - mais n'a conservé aucune trace de ses trois grossesses.

J'ai l'impression que beaucoup de personnes que je connais ont juste laissé tomber

Le fait d'être mère ne l'a jamais poussée à arrêter de faire des efforts au quotidien. En 2020, alors qu'elle dévoilait un shooting d'elle en maillot de bain, Jane Seymour expliquait au magazine People qu'au contraire, la maternité lui avait donné des ailes. "J'ai l'impression que beaucoup de personnes que je connais ont juste laissé tomber, se souvenait-elle. Ils ont eu des enfants puis ils se sont dit 'Ok, j'arrête de prendre soin de moi, de ce à quoi je ressemble, d'essayer de rester en forme." Son secret de beauté était d'ailleurs d'une simplicité criminelle. La grande amie de Joe Lando mange de tout avec modération, en suivant le modèle d'un régime méditerranéen à base de poissons, de fruits secs et de légumes. L'essayer, c'est l'adopter...