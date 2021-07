Jared Leto touché par le cadeau très gore d'un fan : "Je l'ai porté en collier"

13 photos

L'acteur s'est confié dans le dernier numéro de "Public" et il est revenu sur une histoire pour le moins sordide. Jared Leto fait l'objet d'un culte de la part de certains fans et l'un d'entre eux est allé jusqu'à se trancher l'oreille et lui offrir. Un geste qui l'a beaucoup touché.

Il y a peu de chance que vous n'ayez jamais entendu parler de Jared Leto. L'acteur américain de 49 ans est une véritable star, que ce soit à Hollywood, mais également sur scène avec son groupe Thirty Seconds to Mars. Apparu dans plusieurs films à grand succès aux côtés d'acteurs de renoms, comme Matthew McConaughey ou Margot Robbie, l'acteur et chanteur poursuit une très belle carrière au cinéma et dans la musique. Interviewé dans le dernier numéro de Public sorti ce vendredi, l'acteur revient sur sa carrière et notamment sur la fascination qu'il exerce sur certains fans. L'un d'entre eux est même allé très loin dans son amour pour celui qui a subi une sacrée métamorphose physique dernièrement. Comme le rappellent nos confrères, une rumeur faisait état d'un fan s'étant coupé l'oreille pour la donner à l'artiste... ce qu'il confirme ! "Je ne sais pas trop si je dois être flatté ou attristé, mais oui, c'est vrai. Il s'était tranché l'une de ses oreilles pour me témoigner son admiration !", révèle Jared Leto. J'ai percé un trou dedans et je l'ai porté en collier Un acte radical qui a visiblement beaucoup touché l'artiste, puisqu'il a par la suite décidé de garder cet étrange cadeau. "Comme je voulais lui témoigner en retour de l'amour et une forme d'admiration pour son courage quasi "van-goghien", j'ai percé un trou dedans et je l'ai porté en collier", indique-t-il.

Pas spécialement dégoûté à l'idée de porter un morceau d'oreille humaine, celui qui est très discret sur sa vie privée, a reçu ce cadeau de façon anonyme. "L'appendice était accompagné d'une note qui disait : "Tu écoutes ?". Je n'ai jamais su à qui appartenait cette oreille mais ce geste radical m'a longtemps troublé !", se remémore l'acteur, au style original mais non moins impeccable.