Jazz (JLC Family) enceinte de son 3e enfant ? Elle répond enfin, un brin agacée

Elle a été révélée dans Qui veut épouser mon fils ? en 2015. Depuis, Jazz a fait du chemin. Elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité jusqu'à créer la sienne, la JLC Family. Elle y partage, devant les téléspectateurs de TFX, son quotidien avec son mari Laurent Correia et leurs deux enfants Chelsea (3 ans et demi) et Cayden (2 ans). Et la famille pourrait peut-être prochainement s'agrandir...

Désormais parents de deux enfants très mignons, Jazz et Laurent Correia pourraient bien envisager l'arrivée d'un troisième bébé à la maison. D'ailleurs, plusieurs internautes fans de la JLC Family s'imaginent que Jazz est enceinte. Lors d'une session questions/réponses avec ses plus de 3,5 millions d'abonnés sur Instagram, la jolie brune répond sans filtre à la question d'une éventuelle troisième grossesse. "Bon... Je crois que je dois me mettre au régime, je commence à me vexer", lance-t-elle mi-agacée mi-amusée par la situation. En bref, la réponse est non, pas de petit frère ou petite soeur pour Chelsea et Cayden... pour le moment, du moins.

Ce n'est pas la première fois que Jazz est soupçonnée d'attendre un troisième enfant. En juin 2020, alors qu'elle célébrait son vingt-huitième anniversaire, elle a reçu plusieurs présents de grandes maisons de luxe, et un cadeau a particulièrement retenu l'attention. Il s'agit d'un pyjama Louis Vuitton. "Celui-là, il le faudra pour le quatrième gosse", avait-elle lâché après avoir réalisé que l'ensemble était trop grand pour elle. Une phrase qui a mis la puce à l'oreille à bon nombre d'internautes estimant que si elle évoquait (déjà) un quatrième bébé, c'est que le troisième était en route. Finalement, pas de grossesse à l'horizon...

Aussi, fin 2019, Jazz et Laurent Correia avaient bel et bien l'intention d'agrandir la famille. En effet, la jeune femme avait révélé, en larmes, avoir fait une fausse couche. Depuis ces deux événements, la candidate de télé-réalité installée à Dubaï n'a plus évoqué le sujet d'un possible nouvel arrivant à la maison...