Jazz victime d'un accident de voiture : l'homme en fuite, elle est prête à lui "n***r sa vie"

Jazz est en colère ! Jeudi 28 juillet 2022, la candidate de télé-réalité révélée en 2015 dans Qui veut épouser mon fils ? a connu une mésaventure avec son mari Laurent Correia. Une histoire qu'elle a racontée, furieuse, en story Instagram.

C'est dans le Sud de la France, à Cannes plus précisément, que Jazz et Laurent ont posé leurs valises. Les tourtereaux passent du bon temps en famille. Et tout allait bien jusqu'à hier. Alors qu'elle était à bord de son véhicule, la brunette de 30 ans a été victime d'un accident de voiture. "Il y a un homme qui nous a niqué le derrière de la voiture. Je suis sortie pour lui courir après. Il a une Smart grise, à Cannes. J'ai pris sa plaque donc je vais aller voir la police bien sûr. A moins qu'il ne se manifeste très vite avant que je ne lui n*que sa vie. J'ai couru, j'ai toqué à sa fenêtre en lui demandant de se mettre sur le côté pour faire un constat. Il me répond : 'Non, je vais faire demi-tour.' Et là il me met une pointe. Il est un peu bête parce que du coup je vais appeler la police", s'est-elle indignée.

Une fois sa colère passée, Jazz a confié qu'elle était prête à laisser une chance à l'homme en question. Après avoir remercié les forces de l'ordre de Cannes pour leur aide, la maman de Chelsea (4 ans), Cayden (3 ans) et London (7 mois) a précisé qu'elle restait "une femme au grand coeur". "Je laisse l'opportunité à ce jeune homme de rattraper son erreur avant de lui causer des soucis relous et financiers", a-t-elle écrit. Et de préciser qu'il pouvait se rendre à une certaine plage et parler au directeur afin d'entrer en contact avec elle pour faire un simple constat. "Après 15 heures, je serai obligée de faire le nécessaire", a-t-elle conclu. Pas de nouvelles depuis, les internautes ne savent donc pas si la jeune femme est passé à l'action. Affaire à suivre...

Cela ne l'a en tout cas pas empêchée de profiter du reste de sa journée. Après avoir passé un bon moment à la plage et avoir récupéré ses enfants Cayden et Chelsea, elle a passé la soirée avec des amies, parmi lesquelles Sarah Lopez.