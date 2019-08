Je suis une célébrité... Nilusi éliminée : "J'étais au bord du craquage"

Âgée de seulement 19 ans, Nilusi Nissanka a épaté les téléspectateurs de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1) avec son courage, sa maturité et sa douceur. La chanteuse qui a été éliminée de l'aventure le 13 août 2019 et a fait l'unanimité auprès de ses camarades – Julien Lepers, Frédéric Longbois, Alexandra Rosenfeld, Candice Pascal, Capucine Anav, Brahim Asloum, le mannequin Giovanni Bonamy, Frédérick Bousquet, Sloane et Gérard Vives – a accepté de répondre à nos questions. Confidences...

Pas trop déçue d'avoir été éliminée aux portes de la finale ?

Si. Quand on reste autant de temps dans une aventure comme celle-là on a envie de gagner et de rester. Après j'étais au bord du craquage physiquement. J'aurais pu tenir jusqu'à la finale car c'était seulement quelques jours de plus mais à vrai dire c'était le bon moment pour partir.

Quels signes de faiblesse votre corps a-t-il montrés ?

Je sentais vraiment que physiquement j'avais du mal. Je me sentais très fatiguée. Je sentais que mon corps était très lourd et j'avais vraiment très faim. Puis il y avait le manque de nos proches. C'était tout un tas de choses.

Avez-vous compris le choix de Giovanni de vous mettre en danger vous plutôt que Capucine ?

Je sais qu'il était un peu déboussolé. Il ne savait pas trop quoi faire car il était proche de tout le monde. Son choix allait de toute façon être fait à contrecoeur. Je ne lui en ai pas du tout voulu car Capucine Anav méritait la place. Elle a prouvé qu'elle voulait rester.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp ?

Je pense que c'est le vide. L'absence de choses qu'on connaît, l'absence de repères. Le fait de vivre dans un contexte différent. Être dans la jungle c'est quand même pas très commun. C'était un peu perturbant pour moi. En plus le tournage a eu lieu au moment où je venais de sortir mon premier single solo. C'était difficile de ne pas avoir de retours. Le manque de mon quotidien et le manque de contact extérieur, c'était également compliqué.

Vous êtes un peu le "bébé de l'aventure" car vous n'avez que 19 ans. Est-ce que vos proches ont été surpris par votre parcours ?

Mes proches savent que je suis déterminée mais peut-être pas à ce point. Moi-même je me suis redécouverte là-bas. Ma mère était tétanisée lorsque je suis partie. Elle se demandait comment j'allais m'en sortir dans la jungle. En regardant l'émission tout le monde a été agréablement surpris et à la fin de chaque épisode ma maman m'envoie un message pour me dire qu'elle est fière de moi et que je suis super courageuse.

Quelle épreuve vous a le plus marquée ?

Celle où il fallait manger des insectes et des choses étranges. Ça m'a marqué au point de faire des cauchemars pendant plusieurs jours. Je rêvais que des blattes se baladait partout sur moi.

Manger un oeil de boeuf vous a-t-il donné envie de devenir végétarienne ?

De base, avant même d'aller dans l'émission j'avais pensé devenir végétarienne. L'aventure m'a complètement confortée dans cette démarche. C'est vrai que cette épreuve était horrible. Elle ne donnait pas seulement envie de devenir végétarienne mais de cesser de manger tout court ! Aujourd'hui j'essaie vraiment de réduire ma consommation de viande. Cette aventure m'a rapprochée de de la nature.

Avez-vous perdu du poids après ces 18 jours d'aventure ?

J'ai perdu neuf kilos. J'ai tout repris car j'ai sauté sur la nourriture à mon retour.

Vous avez dévoilé des photos de votre bras rongé par les termites...

C'était lors de l'épreuve où il fallait mettre les bras dans des coffres sans savoir ce qu'il y avait dedans. Les termites étaient en train de me manger je voyais que je saignais complètement du bras et j'ai un peu paniqué. J'espère que les marques vont partir. Ça s'est un peu atténué depuis mon départ.

D'autre candidats ont-il été blessés ?

Frédérick Bousquet a été piqué par un scorpion.

