Jean-Baptiste Maunier changé : il dévoile sa nouvelle coupe de cheveux

Mis à l'honneur suite à sa performance lors du lancement de la 11e saison de Danse avec les stars, vendredi 17 septembre 2021, Jean-Baptiste Maunier a souhaité réserver une petite surprise à ses abonnés. Sur son compte Instagram, au lendemain du prime, le comédien de 30 ans avait publié les coulisses de son passage chez le coiffeur en dévoilant une photo de ses cheveux par terre. Ce qui avait beaucoup intrigué ses abonnés...

Et ce dimanche 19 septembre, toujours sur son compte Instagram, l'acteur connu pour son rôle dans Les Choristes (de Christophe Barratier) a enfin levé le mystère autour de sa nouvelle coiffure. Après s'être affiché avec sa longue chevelure aux côtés d'Ines Vandamme sur TF1, Jean-Baptiste Maunier a visiblement opté pour une coupe légèrement plus courte. En route pour répéter sa prochaine chorégraphie, le papa d'Ezra a partagé un selfie sur lequel il montre sa nouvelle crinière. Et bonne nouvelle pour ses fans, il a gardé un peu de longueur.

Il est très motivé

"Au boulot ! Pas de grass mat le dimanche", a-t-il indiqué en story. Car après avoir épaté les jurés de Danse Avec les stars quelques jours plus tôt, Jean-Baptiste Maunier est déjà sur le pied de guerre pour peaufiner sa prochaine performance, le 1er octobre prochain.

Perfectionniste, Jean-Baptiste Maunier ne compte pas décevoir ses fans tout au long de sa participation au programme. Lors de la conférence de presse de Danse avec les stars, le 31 août dernier, ce dernier avait partagé son envie d'être performant. "J'ai juste envie de prendre énormément de plaisir et peut-être de montrer aux gens, qui connaissent bien l'enfant que j'ai été, l'homme que je suis", avait-il d'abord expliqué. Et de poursuivre, au sujet de sa préparation physique : "Dès que j'ai su que j'allais participer, j'ai perdu pas mal de poids, j'ai suivi un rééquilibrage alimentaire, une préparation physique pour être le plus en forme possible. C'est devenu même un peu maladif en fait, c'est terrible, je voulais me sentir frais, bien et gainé."