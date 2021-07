Jean-Charles de Castelbajac et sa femme face à Lou Doillon... Ils revivent la mode à Paris !

À Paris la mode reprend ses droits ! Jean-Charles de Castelbajac et son épouse Pauline Drouas en ont profité pour faire une rare apparition. Le couple a assisté à l'avènement de la relève de la création, une révélation à laquelle Lou Doillon et Roselyne Bachelot ont activement pris part.

"J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir dans la cour du ministère de la Culture, la traditionnelle remise des prix de l'Andam Fashion Award, qui depuis 1989 décèle et accompagne, avec exigence, les talents de demain, et contribue au dynamisme de la mode française !", écrit Roselyne Bachelot sur Instagram. La ministre déléguée chargée de la culture y a publié les photos de la cérémonie annuelle de remises des prix de l'ANDAM (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode). L'édition 2021 s'est déroulée aux jardins du Palais-Royal, jardins du ministère de la Culture, situé dans le 1er arrondissement de Paris.

Dans l'assistance, Jean-Charles de Castelbajac et son épouse Pauline Drouas, ainsi que les jurés de l'ANDAM Fashion Award 2021, Lou Doillon et Liya Kebede ont assisté aux sacres des grands espoirs de la création de mode française et internationale.

Le Grand Prix de l'ANDAM a été décerné à la Britannique Bianca Saunders. Florentin Glémarec et Kévin Nompeix, duo fondateur de la marque Egonlab, a reçu le Prix Pierre Bergé, nommé en hommage au défunt Pierre Bergé. Les Prix Accessoires et Innovation ont été remportés par Sonia Ahmimou, créatrice de la marque de maroquinerie Aswad, et Lotta Kopra-Spinnova (de la marque Spinnova).