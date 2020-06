Jean Dujardin a 48 ans : son anniversaire (bien arrosé) entre copains

Tant de choses à célébrer en un seul et unique week-end ! C'est bien simple, pour Jean Dujardin, c'était la triple fête. Non seulement le comédien soufflait les bougies de son quarante-huitième anniversaire le 19 juin 2020, mais il a également pu profiter de la fête des Pères et de celle de la Musique quelques heures plus tard. Sur son compte Instagram, il a donc partagé une photographie pour résumer la joie de toutes ces journées. Une image sur laquelle il prend la pose entouré de ses grands copains Gilles Lellouche et Nicolas Bedos, attablés, une bonne bouteille à portée de main, le sourire aux lèvres. "La vie éternelle à 48 ans", écrit-il simplement.

Alors qu'il atteint bientôt le demi-siècle, Jean Dujardin peut faire un bilan plutôt très positif de son existence ! Trois enfants – Simon et Jules, née de son union avec Gaëlle Demars, et Jeanne –, une épouse auprès de qui il s'épanouit depuis 2014, un Oscar sur la table basse pour son rôle dans The Artist et plein de projets en tête. Lui qui a récemment frôlé le César du Meilleur acteur pour son rôle dans J'accuse – le film tant décrié, puisque réalisé par Roman Polanski – a dû mettre sa carrière un peu entre parenthèses pendant le confinement... mais sera bel et bien à l'affiche du nouvel opus de la saga OSS 117 en l'an 2021. Ouf !