Jean-Jacques Goldman : sa très touchante lettre à Isabelle, une soignante

Les signes de vie de Jean-Jacques Goldman se font au compte-gouttes ces dernières années. Alors autant dire qu'Isabelle Marguet est une sacrée veinarde ! Cette jeune femme, soignante à la maternité du CHRU de Besançon, a reçu une lettre rédigée de la main du populaire chanteur...

Comme le rapporte le site local de l'Est Républicain, Isabelle Marguet a reçu un courrier de Jean-Jacques Goldman - installé depuis quelques années avec femme et enfants à Londres - le 27 mai 2020. Celle-ci avait réalisé une vidéo avec des personnages en pâte à modeler, avec l'aide de sa famille autour du tube de l'artiste intitulé Il changeait la vie : tube que le chanteur lui-même avait détourné pour remercier les soignants au plus près de la crise du coronavirus. "Merci Isabelle, merci Jean-Philippe ! Merci Louison, Soan, Hugo ! Merci pour le merci. En plus, c'est beau, c'est rigolo, c'est touchant... Amicalement JJG", a écrit l'artiste de 68 ans, qui mène une vie tranquille de retraité. La vidéo d'Isabelle et ses enfants a d'ores et déjà été vue plus de 60 000 fois.

Sous le choc, la soignante a d'abord cru à une plaisanterie. "Quand j'ai ouvert la lettre, je me suis demandé si ce n'était pas une blague (...) On ne l'avait pas fait pour recevoir une réponse mais c'est tellement touchant et le mot est si sympathique !", a-t-elle confié. Mais non, il s'agissait bien d'un courrier de l'interprète des tubes Là-bas, Il suffira d'un signe, Puisque tu pars ou encore Je marche seul, ce qu'a confirmé Julie Lenoir-Grandjanin de chez Sony Music Entertainment, sa maison de disque.

"Nous avons été étonnés de son succès. Elle a fait plus de 60 000 vues. On pensait en la publiant sur YouTube qu'elle resterait dans le cercle familial et les amis. On a reçu beaucoup de messages chaleureux suite à cela", a ajouté avec fierté Isabelle Marguet.