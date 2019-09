Jean-Jacques Goldman sort de sa retraite pour mettre un coup de pression

Apparu auprès d'une fillette malade cet été, Jean-Jacques Goldman fait de nouveau parler de lui cette rentrée. Alors que le PAF reprend vie après une longue pause estivale, il a accepté d'être le nouveau parrain de l'émission phare de TMC, Quotidien.

Le chanteur préféré des Français est apparu dans une petite pastille lors de la première de l'émission lundi 2 septembre 2019, pour inaugurer cette nouvelle saison. Un peu rouillé, lui qui a quitté la lumière médiatique pour se poser à Londres et vivre en toute discrétion, il a toutefois mis un petit coup de pression à l'animateur Yann Barthès ! "J'ai perdu l'habitude... Bonjour, je suis Jean-Jacques Goldman et je déclare officiellement ouverte la quatrième saison de Quotidien. Bah voilà. Yann, c'est à toi. Et sois bon !", a-t-il lancé. Après Vanessa Paradis, Catherine Deneuve et Olivier Giroud, voilà donc le nouveau parrain Quotidien.

Comme le rapporte Puremédias, Quotidien a fait une rentrée à 1,28 million (5,8%) de téléspectateurs. Un retour en baisse puisque, pour sa rentrée de l'an dernier, l'émission avait rassemblé 1,42 million (6,4%) de fidèles. Le programme peut toutefois se targuer d'être leader devant son principal concurrent de talk show : Touche pas à mon poste. L'émission de Cyril Hanouna, sur C8, est revenue à 1,25 million (5,6%).

Quant à Jean-Jacques Goldman, contrairement aux précédents parrains, on ne sait pas encore s'il fera le déplacement jusqu'au plateau. Le chanteur aime être dans l'ombre et se fait de plus en plus rare depuis qu'il a quitté la troupe des Enfoirés. Récemment ses fans ont toutefois eu une source de satisfaction puisque son catalogue de chansons a été mis à disposition en streaming. Un contrat qui devrait s'annoncer très lucratif tant ses tubes sont nombreux...