Jean-Jacques Goldman cède au streaming, son contrat vaut de l'or

Jean-Jacques Goldman a résisté pendant longtemps aux nouvelles formes de de diffusion de la musique. La cause ? Le musicien de 67 ans expliquait son refus de partager ses morceaux sur les plateformes de streaming par son très fort engagement pour la défense du droit d'auteur. Mais surprise, le 23 août 2019, la discographie complète de l'incontournable artiste français est disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music. Même si les artistes se plaignent parfois de la faible rémunération de celles-ci par rapport aux revenus engendrés par les ventes de CD, l'interprète de Je te donne n'a pas de souci à se faire. Selon Le Parisien, il toucherait même près de 25% sur chaque disque vendu contre moins de 10% pour un jeune artiste. Un contrat en or dans l'industrie musicale.

"À ma connaissance, c'était vraiment le dernier gros artiste français, voire dans le monde, à ne pas avoir encore mis en ligne sa discographie." déclare Antoine Monin, l'un des responsables de Spotify France. Une arrivée discrète dans l'univers du streaming, sans grosse communication, qui ressemble à la personnalité et au caractère de l'artiste. Au total, près de neuf albums studios, cinq compilations et six lives sont désormais disponibles pour le plus grand bonheur de ses fans. Ludovic Pouilly, directeur des relations avec les labels chez Deezer explique au journal Le Parisien : "Depuis deux ou trois ans, le streaming a permis à l'industrie musicale de retrouver une vraie croissance économique." Un pari gagnant pour l'interprète de tubes comme Encore un matin ou Là-bas. Et puis après tout, Quand la musique est bonne, rien à craindre !