Jean-Luc Reichmann bluffe sa fille Rosalie grâce à une photo d'époque

Retrouvailles réelles ou pensées virtuelles, les Français ont célébré leurs mamans dimanche 7 juin. C'est le cas de Rosalie Reichmann, fille Jean-Luc Reichmann. Sur son compte Instagram, la jeune fille a posté une photo de sa mère Nathalie Leboutte ; ex-compagne de l'animateur phare de TF1. Ce dernier s'est souvenu avec précision du contexte de cette photo.

"Juste pour te dire au combien je t'aime... Merci pour toute la force que tu m'as transmise : Bonne fête maman", a écrit Rosalie Reichmann en légende d'une photo sur laquelle on la voit bébé, dans les bras de sa maman Nathalie. La jeune femme de 21 ans a reçu de nombreux like et commentaires, dont un de son illustre papa, présentateur de l'émission Les 12 Coups de midi. "Magnifique photo ‼️... Magnifique papier peint. PS : je me rappelle l'avoir prise la veille de mon départ pour aller remplacer Marie-Ange Nardi sur l'émission 40 degrés à l'ombre sur FR3 . Elle venait de se faire attaquer par un lion", a commenté Jean-Luc Reichmann.

Rosalie, bluffée par la mémoire d'éléphant de son papa, l'a félicité en réponse. "Incroyable mémoire, papa, tu as donc le crédit photo", a-t-elle répliqué. Il faut dire que l'accident auquel faisait référence Jean-Luc Reichmann remonte à l'été 1997 ! "J'ai longtemps eu des cauchemars et je changeais de trottoir quand je voyais un chien... Depuis, le temps a fait son oeuvre", expliquait Marie-Ange Nardi en 2017 à France dimanche. Quant à l'animateur, après ce remplacement en urgence, il se retrouvera aux manettes des émissions Les Forges du désert, Jeux sans frontières, Le Trophée Campus ou Les Z'amours avant l'énorme carton : Attention à la marche !.

Pour rappel, l'animateur est désormais marié à Nathalie Lecoultre. Une femme originaire du Jura, qui a longtemps été styliste et avec laquelle il élève sa tribu. Jean-Luc Reichmann est ainsi le papa de six enfants ! Des enfants avec lesquels il entretient une belle relation de complicité, au point d'évoquer avec eux les sextos...