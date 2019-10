Jean-Michel Jarre : Sa première érection, avec une conquête de son père

Dans le long entretien que Jean-Michel Jarre a accordé au Journal du dimanche le 6 octobre 2019, il n'est que très peu question de musique. L'artiste français de 71 ans y évoque surtout son célèbre père, le compositeur Maurice Jarre (décédé en 2009 d'un cancer), qui n'a pas su l'aimer et l'a déshérité, mais également ses amours et sa compagne Gong Li en qui il voit la femme du reste de sa vie.

Dans l'autobiographie de Jean-Michel Marre, Mélancolique Rodéo, disponible depuis le 3 octobre aux éditions Robert Laffont, il est question d'une femme et de chocolat. Le Journal du dimanche n'a pas manqué de revenir sur le sujet, invitant l'artiste à revenir sur une anecdote en particulier qui remonte à ses 10 ans. Ce jour-là, son père l'a emmené au Nain bleu, une boutique de jouets qui se trouvait dans le 8e arrondissement de Paris, pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. "Le seul qu'il m'ait jamais fait", précise-t-il. Il s'agissait d'"une tenue de cow-boy." Au moment de monter dans la voiture, Jean-Michel Jarre découvre qu'une conquête de son père est également du voyage, Claudine Magnifique.

"J'étais coincé entre les deux. À un moment, elle extrait de la boîte à gants une boîte d'After Eight, ça n'existait pas encore en France. Elle m'en offre un et, tout en la savourant, je ne peux détacher mon regard de ses bas noirs, s'est-il souvenu. Je lui dois ma première érection. Depuis, chaque fois que je mange un After Eight, je songe aux cuisses des filles." Un souvenir très particulier imprimé à jamais dans sa mémoire.

L'intégralité de l'interview de Jean-Michel Jarre est à retrouver dans l'édition du 6 octobre 2019 du Journal du dimanche. Son autobiographie Mélancolique Rodéo est disponible depuis le 3 octobre aux éditions Robert Laffont.