Jean-Pascal Lacoste en pleine polémique : des vidéos compromettantes refont surface, il réagit enfin

Jean-Pascal Lacoste poursuit : "De toute façon, aujourd'hui, on ne dit plus p*dé, on dit gay. C'est plus correct et il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on est homophobe. C'est comme ça qu'on fait des séparations, qu'on crée des gens qui sont contre les homos ou autre... Ce sont ces gens-là qui foutent la merde."

Concernant son échange avec Jenifer, Jean-Pascal, déclare : "J'aimerais bien savoir quel est l'homme qui n'a pas dit à sa femme : 'Ma chérie, je te boufferai bien ton p'tit c** !' Je ne suis pas puritain, je ne suis pas coincé du cul. J'aimerais bien qu'on interroge plein de mecs...". Et de rappeler le contexte de l'émission : "À la Star Ac, on était chez nous. On oubliait les caméras... C'est ça aussi le truc. Et c'est pour ça que ça a marché, on était nature peinture. C'était une époque où on pouvait encore déconner."