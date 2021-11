Jean-Pierre Pernaut à nouveau face au cancer : il se lance un défi surprenant pour l'année prochaine !

Lundi 22 novembre 2021, après des mois de secret, Jean-Pierre Pernaut a brisé le silence sur le nouveau cancer dont il souffre. Trois ans après avoir guéri du cancer de la prostate, le journaliste de 71 ans est désormais touché aux poumons. Toutefois, l'ancienne star du JT de TF1 n'a pas dit son dernier mot et c'est avec un moral d'acier qu'il est prêt à livrer cette nouvelle bataille contre la maladie. D'ailleurs, malgré des séances de traitement très fatigantes, Jean-Pierre Pernaut l'assure : il ne s'arrêtera pas de travailler.

Il est même d'ores et déjà tourné vers ses futurs projets professionnels, comme il l'a confié au Parisien lors d'une interview parue mardi soir. À la question de savoir à quoi il pense désormais, il répond : "À relancer des reportages pour Grands reportages, à publier le numéro 4 de Au coeur des régions le 25 décembre où l'on s'intéressera à l'élection présidentielle vue par les ruraux. Et puis, je vais suivre la tournée de ma femme avec la pièce Les tontons farceurs, car j'adore l'ambiance du théâtre. Je vais continuer mon magazine sur LCI et bien évidemment me soigner".

Jean-Pierre Pernaut a également un dernier projet en tête et pas des moindres, celui de participer à une émission bien connue sur TF1. "Et l'an prochain, mon souhait est de faire Danse avec les Stars !", a-t-il annoncé dans un éclat de rire. Reste désormais à savoir si le présentateur tiendra parole lorsqu'il sera débarrassé de tous ses pépins de santé. En tout cas, le rendez-vous est pris !

Rappelons que durant l'été, Jean-Pierre Pernaut a déjà été opéré du côté droit avec succès, mais c'est désormais son poumon gauche qui doit être pris en charge. Pour celui-ci en revanche, aucune opération n'est possible et c'est donc par la radiothérapie que l'époux de Nathalie Marquay tente de se soigner. Lors de ses premières prises de paroles, Jean-Pierre Pernaut n'a pas caché son regret amer de ne pas avoir arrêté de fumer plus tôt, lorsque tout le monde le lui conseillait pour son bien.